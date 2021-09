Scuola, l'inizio preoccupa genitori e ragazzi. Il report: vaccini, mascherine e Green pass i temi più dibattuti

10 settembre 2021 a

Una valanga di tweet e di post social sulla riapertura delle scuole. Tra genitori preoccupati, ragazzi che si industriano su vaccini e mascherine, prof che si consultano. Il ritorno nelle aule “infiamma la rete”. Così nota un report realizzato da Socialcom con il supporto della piattaforma Blogmeter, che ha preso in esame il traffico in rete dal 1 maggio al 6 settembre, analizzando il totale di 4,55 milioni di conversazioni, tutte incentrate sulla ripresa di settembre. Il calcolo totale restituisce circa 83 milioni di interazioni. Se ci si concentra, poi, sui temi specifici, si comprende attraverso la loro analisi quale siano le maggiori premure di studenti e famiglie.

In generale, gli argomenti più dibattuti sono l’obbligo di green pass per il personale scolastico e le mascherine in classe. E proprio sui dispositivi si concentra la maggiore preoccupazione da parte degli studenti. Quanto agli argomenti complessivi, man mano che ci si avvicina alla riapertura, l’obbligo vaccinale per il personale scolastico diventa l’argomento più dibattuto. Tanto che il termine “vaccinare” è quello maggiormente utilizzato nelle interazioni riguardanti la scuola. All’ottavo posto, invece, si trova l’espressione “green pass”, immediatamente preceduta da “vaccino”.

Fuori dalla top ten, invece, la “dad”, evidentemente essendo solida la convinzione che (così si spera) non ce ne sia bisogno. Quanto ai volumi sui social network e altri contenitori, in testa c’è Facebook che diventa quindi il principale terreno di coltura dei dibattiti sull’istruzione. Poi al secondo posto si piazzano i blog e i siti di news, e poi twitter. Particolare, poi, l’approccio della politica. Secondo gli estensori del paper, contrariamente alle famiglie, la scuola è il tema meno dibattuto sui profili social dei 945 parlamentari. Per dire, i campionati europei di calcio hanno riscosso il doppio dell’attenzione rispetto al tema istruzione. Un dato esemplificativo del rapporto tra Palazzo e Paese.

