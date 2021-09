Pantelleria, violenta tromba d'aria devasta l'isola e causa 2 morti e feriti gravi: "Disastro inaspettato"

10 settembre 2021 a

Salgono a nove i feriti - di cui a quanto sembra 4 gravi - a causa della violenta tromba d’aria che ha colpito la località Campobello a Pantelleria. Uno di questi sarebbe in condizioni molto gravi, con problemi alla schiena. Per questo si sta valutando il trasporto in elicottero all’Ospedale di Trapani. Lo riferisce il comandante provinciale dei carabinieri di Trapani, il colonnello Fabio Bottino. Una delle due vittime, trovata all’interno di una abitazione fatiscente, uccisa dal crollo del tetto, probabilmente aveva cercato riparo all’interno della stessa. "La tromba d’aria che è si abbattuta su Pantelleria ha purtroppo provocato due vittime, diversi feriti e moltissimi danni. Prego Iddio che il bilancio non si aggravi e sono vicino alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari. Resto in costante contatto con il direttore della Protezione civile regionale, che si è già attivata". Lo afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci.

"Un vero disastro, un evento inaspettato". Queste le prime parole del sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, dopo la violenta tromba d’aria che si è abbattuta sull’isola causando due vittime e numerosi feriti. "Proseguono le ricerche da parte dei carabinieri visto che la zona è abbastanza vasta - dice - ma sono rese difficili dall’arrivo dell’oscurità". Il cataclisma ha lasciato evidenti segni del suo passaggio: tetti diventi, auto sopra gli alberi e macchine portate via dall’acqua. Tutta l’Isola è stata colpita da un forte temporale ma la tromba d’aria che ha provocato i maggiori danni ha riguardato la zona di Campobello. Non si sa ancora se le vittime fossero pantesche o dei turisti.

I Vigili del Fuoco stanno inviando a Pantelleria "un gruppo Usar per il soccorso in scenari catastrofici, che raggiungerà l’isola colpita dall’aeroporto di Trapani Birgi, con il supporto dell’Aeronautica". Ad annunciarlo è il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. "Nella tromba d’aria che ha colpito oggi Pantelleria - conferma - due persone sono morte e diverse sono rimaste ferite. Purtroppo anche un vigile del fuoco fuori servizio ha perso la vita nell’evento, davvero violento. Siamo vicini ai suoi cari e a quelli dei feriti". Di "quattro feriti gravi" con "numero destinato ad aumentare" parla il profilo Facebook della Regione Sicilia.

