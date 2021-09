Vino, boom di export italiano: mai così alto, ecco le cifre da record. Staccati i francesi

10 settembre 2021 a

a

a

Un'ottima annata, si potrebbe dire, prendendo in prestito il titolo dell'ottimo film che vede protagonisti Russell Crowe e la splendida Marion Cotillard. Ancora non è dato sapere "come sarà" il vino di quest'anno, ma sono i dati delle vendite della nobile bevanda all'estero che fanno sorridere il mercato vitivinicolo. Cifre da record, per un boom di acquisti che fa impallidire anche il periodo pre-Covid e stacca i francesi proprio sugli spumanti. Nel primo semestre 2021, infatti, l’export italiano di vino supera per la prima volta quota 3 miliardi di euro, toccando la cifra di 3,3 miliardi. Si tratta di un risultato che proietta le aspettative per questo primo anno post-pandemico oltre la soglia dei 7 miliardi, un record assoluto nella storia dell’industria vinicola italiana, afferma l’Osservatorio del vino di Unione italiana Vini (Uiv).

Orvieto Doc, ridotta la produzione: i cambiamenti climatici incidono sempre di più

Secondo le elaborazioni dell’Uiv, costruite sui dati Istat relativi al primo semestre di quest’anno rilasciati oggi, il rimbalzo delle spedizioni tricolori nel mondo - favorito dalla ripresa dei consumi nei principali paesi clienti - è evidente non solo sul 2020 (+16% il valore, ma +6% anche i volumi, sopra quota 10 milioni di ettolitri), ma anche sulla media del periodo pre- Covid (2015/18). In particolare, per Uiv, il segmento dei vini confezionati nel primo semestre 2021 eguaglia le performance del 2019 (+6%), mentre gli spumanti girano a regimi più che doppi, con ritmi straordinari negli Usa e in Germania.

L'enologo Cotarella: "Annata buona per la vendemmia nonostante i cambiamenti climatici"

Negli Stati Uniti, infatti, gli spumanti italiani segnano +75% sulla media 2015/18, contro +45% della Francia. Sui vini confezionati, sempre in rapporto alla media pre-pandemia, in Usa il 2021 segna +12% contro +2% del 2019, in Germania +18% contro +5% e in Canada +19% contro +4%. Debolezze diffuse invece in UK, dove vi è un peggioramento rispetto ai ritmi già negativi del 2019 (-8% contro -4%) e Giappone, dove si scende in terreno leggermente negativo contro una crescita del 12% registrata prima dello scoppio della pandemia. Un balzo poderoso registrato soprattutto tra aprile e giugno, tutti i principali segmenti ad alto valore aggiunto segnano crescite. I vini spumanti a +26% (780 milioni di euro), i vini frizzanti sopra soglia 200 milioni (+3%), i vini fermi confezionati a +16%, con il top dei rossi a denominazione a +23% (860 milioni di euro). In regresso solo i bag-in-box (-7%), vini che avevano fortemente beneficiato dalle restrizioni imposte dai lockdown nel 2020, e gli sfusi, che soffrono della impietosa concorrenza spagnola sulle principali destinazioni.

Mucca pazza dal Brasile, esportazioni bloccate: ecco la carne bovina più a rischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.