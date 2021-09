Aifa, il rapporto: "13 reazioni gravi ogni 100mila vaccini". Poi il monito:"Farmaco antivirale contro il Covid è pericoloso"

10 settembre 2021 a

Può essere anche un rischio per la salute utilizzare il farmaco antivirale Parvulan, contenente Corynebacterium parvum e privo di autorizzazione all’immissione in commercio in Italia, legalmente registrato e commercializzato in Brasile, per combattere il Covid. È l’alert diffuso dall’Aifa e pubblicato sul suo portale. Il farmaco ha un effetto regressivo sulle neoplasie solide, ma è anche coadiuvante nel trattamento dell’acne. Sulla base delle comunicazioni e delle richieste pervenute da parte dei pazienti, "ivi incluse - scrive l’ Aifa - quelle riguardanti le tipologie di vaccino considerate valide ai fini del rilascio del Green Pass vaccinale, è stato possibile rilevare un utilizzo del medicinale diverso da quello dichiarato nella richiesta di importazione: il Parvulan risulterebbe essere proposto fuori indicazioni come terapia per la prevenzione del COVID-19, in alternativa ai vaccini autorizzati".

Il monito dell'Ente riguarda dunque "il possibile uso del farmaco in sostituzione dei vaccini autorizzati (per i quali sono invece disponibili solidi dati di efficacia e sicurezza)", che rappresenta "un potenziale pericolo per la salute delle persone", sia perché non studiato, sia per "l'ingiustificato senso di protezione che il trattamento potrebbe generare a dispetto della mancanza di un’efficacia documentata".

Oggi l'Aifa si è espressa anche sulle reazioni avverse al vaccino anti Covid: "I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 agosto 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso. Nel periodo considerato sono pervenute 91.360 segnalazioni su un totale di 76.509.846 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 119 ogni 100.000 dosi), di cui l’86,1% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le segnalazioni gravi, continua Aifa, corrispondono al 13,8% del totale, con un tasso di 13 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate.

