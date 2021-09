Green Pass, Brunetta: "Geniale, fa spendere gli opportunisti. Prima o poi valido per tutti i lavoratori"

10 settembre 2021 a

Green pass per tutti i lavoratori: ne è convinto il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Il certificato vaccinale dovrà un giorno poter valere sia per il mondo del lavoro pubblico sia per quello privato. Durante un evento in streaming, il forzista veneziano ragiona: "Vaccinarsi o non vaccinarsi è un equilibrio dinamico tra costi e benefici: il costo del vaccinarsi, cioè il rischio, col beneficio atteso. Se la stragrande maggioranza delle persone in un certo territorio si vaccina, è chiaro che il rischio dimuisce e quindi il costo - anche se bassissimo in termini di rischio - diventa alto. Sembra un circuiro perverso - osserva - alta propensione alla vaccinazione rende irriducibile uno zoccolo di opportunisti".

"Se non ci fossero stati i vaccini - continua Brunetta - gli opportunisti non ci sarebbero stati. E allora qual è allora il gioco da fare? Aumentiamo agli opportunisti il costo della non vaccinazione. Come glielo aumenti? È la logica geniale del green pass: gli fai fare il tampone, che è un costo psichico oltre che monetario". Il green pass, ha concluso la riflessione Brunetta, "ha questo obiettivo: schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli di non influenza della circolazione del virus".

Il ministro si è soffermato anche sul proprio operato in qualità di capo del dicastero preposto alla Pubblica amministrazione: uno "sforzo spaventoso", ha detto, quello per snellire la burocrazia, che va comunque messa "al centro", perché la burocrazia è "il cuore di uno Stato" e "il futuro è "non avere più la carta e la penna, nè i sospetti di maneggi nei concorsi, il futuro sono la meritocrazia e la trasparenza". E parlando del Recovery plan ha aggiunto: "In autunno appropriamoci tutti del Recovery e delle riforme. Il piano finora è stato un oggetto burocratico, di cui nessuno conosce nulla. E invece bisogna appropriarcene perchè solo così poi sarà il Paese a crescere".

