Oroscopo del Corriere di venerdì 10 settembre 2021: le previsioni dei segni zodiacali

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di venerdì 10 settembre 2021.

ARIETE

Oggi la parola chiave sarà organizzazione: le cose da fare sono tante e a un certo punto potresti andare in tilt, ma se pianifichi tutto te la caverai.

TORO

Una persona potrebbe darti particolarmente fastidio rischiando di rovinarti l'umore per tutta la giornata. Si tratterà probabilmente di un collega.

GEMELLI

L'umore è ballerino e dipenderà dalle circostanze: i tuoi propositi sono battaglieri, ma se qualcuno farà resistenza ai tuoi piani ti arrabbierai.

CANCRO

La gioia che traspare dai tuoi occhi oggi è contagiosa. Riuscirai a trascinare gli altri con il tuo buonumore e regalerai al gruppo bei momenti.

LEONE

Lo spirito di combattimento è parte di te e oggi ti servirà mostrarlo per non soccombere. Non sarà una giornata semplice, affila bene le armi.

VERGINE

Ti sentirai un po' fiacco, quasi svuotato, molto probabilmente perché hai appena raggiunto un obiettivo e adesso non sai come ripartire.

BILANCIA

A volte chiacchierare fa bene alla salute, soprattutto se tiene lontani i pensieri: oggi è uno di quei giorni da dedicare alla socializzazione.

SCORPIONE

La tua mente è proiettata in posti e tempi lontani: che sia passato o futuro, hai voglia di immergerti in un mondo che non sia quello del "qui e ora".

SAGITTARIO

Il risveglio non sarà la parte migliore della tua giornata, ma per fortuna avrai la capacità di trovare le forze con il trascorrere delle ore.

CAPRICORNO

Giornata positiva grazie all'influenza benefica degli astri. Tutto dovrebbe filare liscio, senza intoppi, dovrai solo scegliere quale strada prendere.

ACQUARIO

Non basta l'affetto dei cari per tirarti su di morale, anche se alla fine sarà proprio quello a cui ti aggrapperai. C'è qualcosa che ti turba.

PESCI

Ti senti come se fossi tra sonno e veglia, non esattamente cosciente al cento per cento di ciò che avviene intorno a te. Serve maggiore concentrazione.

