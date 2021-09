Covid, il bollettino di oggi giovedì 9 settembre 2021: 5.522 nuovi casi e 59 morti. Tasso di positività 1,9%

09 settembre 2021 a

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 5.522, contro i 5.923 di ieri ma soprattutto i 6.791 di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di oltre il 10%. I tamponi sono 291.468, 10 mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in lieve calo all’1,9% (ieri era al 2%). Nelle 24 ore i decessi sono 59 (ieri 69), per un totale di 129.766. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 6 in meno (ieri +1) con 49 ingressi del giorno, e scendono a 555, mentre i ricoveri ordinari sono 5 in meno (ieri -72), 4.205 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Intanto tiene banco la questione terza dose: "Stiamo affinando le platee per poter dare un richiamo a coloro i quali ne hanno necessità, che in questo momento, sono gli immunocompromessi" ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid-19, in occasione della sua visita all’ospedale di Piacenza. "Quindi verrà dato un booster a queste persone, di cui si stima una platea di circa 3 milioni", ha aggiunto, specificando che l'Italia è "all’80,5 per cento di prime inoculazioni, fra guariti e chi ha fatto il monodose".

E proprio oggi la Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ha approvato il parere con cui si dà il via libera in Italia alla terza dose del vaccino contro il Covid. La decisione è arrivata dopo diversi giorni di discussione, e dopo che la stessa Ema, l’autorità europea, ha chiarito che sul punto decidono le autorità dei singoli Stati. Il Cts nel proprio parere avrebbe dato il via libera alla somministrazione di una "dose addizionale" per immunodepressi e trapiantati, dopo almeno 28 giorni dall’ultima somministrazione. Mentre è prevista la terza dose (in questo caso definita ’booster’, ossia atta a rafforzare le difese immunitarie dopo le prime due dosi) per gli over 80 e gli ospiti delle Rsa, dopo almeno 6 mesi dall’ultima dose ricevuta. Saranno utilizzati solo vaccini a mRna, ossia al momento Pfizer e Moderna.

