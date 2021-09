Green Pass, Diego Fusaro: "Non ha fondamento scientifico, è un giuramento di fedeltà al regime"

09 settembre 2021 a

a

a

"La mia opposizione al Green pass, che io propongo di chiamare ’infame tessera verde' perché le parole hanno un peso come diceva Moretti e green pass sembra quasi una cosa ’smart’, è l’equivalente della tessera che nel ’31 venne chiesta col giuramento di fedeltà ai docenti. È cioè l’espressione di un nuovo fascismo, che usa un lessico medico-scientifico per giustificarsi. All’epoca furono in 12 a dire di no, oggi auspicabilmente sono di più". Così Diego Fusaro commenta l’appello - di cui è firmatario - degli oltre 600 docenti universitari italiani che si sono opposti all’introduzione della certificazione verde negli atenei. "Di medico-scientifico quella tessera non ha nulla, perché chi è vaccinato può contagiare e contagiarsi, quindi è un dispositivo di controllo che non c’entra nulla con la medicina. Come altre cose del periodo trascorso, ad esempio il coprifuoco. Serve a far sì che tutti giurino fedeltà al regime, e quindi a produrre un docile e remissivo adattamento"

Green Pass: questa sera Diego Fusaro in Piazza della Repubblica "per dire no alla infame tessera verde"

"E poi a produrre quella che sarà la nuova tessera del futuro - continua il filosofo - che il cittadino della cosmopoli terapeutica dovrà sempre mostrare aggiornata. Perché la gente non si accorge, ma ormai si è ben capito, che la salvezza sarà sempre ’una dose più in là’". L'appello sta conquista ogni giorno sempre più firmatari : "Meglio tardi che mai. Sembra che un poco alla volta i più si stiano svegliando, o abbiano trovato il coraggio di dire quello che pensavano dall’inizio. L’unione fa la forza, ed è bene che ciascuno si schieri, perché anche alla fine del fascismo la storia chiese conto delle proprie scelte"

Diego Fusaro dopo Zona Bianca: "Pluralismo inesistente, avevo la scritta 'sparate'. Chi dissente è considerato pericoloso"

Da sempre molto critico sull'introduzione della tessera verde, ritenuta scientificamente irragionevole e marchiata da un eccessivo autoritarismo, il saggista torinese ha stigmatizzato la faccenda anche via Facebook: "La violenza della discriminazione e della sottrazione delle libertà fondamentali è tornata: questa volta però si nasconde dietro la faccia a modo del progressismo e dietro la retorica della protezione della vita. Siamo nel bel mezzo di una svolta autoritaria nel modo capitalistico della produzione, ciò che definisco golpe globale' o, con Gramsci, 'rivoluzione passiva'".

Vaccini, Diego Fusaro a Zona Bianca: "Ormai senza sacro siero sei un cittadino di seconda classe"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.