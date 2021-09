No Vax, le chat degli estremisti: drone con bomba sul Parlamento, indirizzo di Draghi e antenne 5G

09 settembre 2021 a

Nel gruppo Telegram "i guerrieri" al centro dell’indagine dell’Antiterrorismo della Procura di Milano, gli attivisti si scambiavano informazioni sul luogo di abitazione del presidente del Consiglio Mario Draghi. "L’appartamento di Mario Draghi è situato al numero di… quartiere di… questa fonte è sicura", si legge nello screenshot di una chat, in cui l’utente tuttavia chiedeva agli altri membri del gruppo di verificare che il presunto indirizzo del premier fosse quello giusto. Nel mirino dei "guerrieri" anche le antenne del 5G: "Dobbiamo bruciarle, sono ben esposte…. Basta avere la mira giusta dalla distanza. Se ne può mettere fuori uso tanti contemporaneamente così che diventeranno matti nel correre dietro a ripararle".

Gli otto no vax appartenenti al gruppo Telegram che sono stati perquisiti questa mattina dagli agenti della Digos, secondo quanto emerge, progettavano - o forse fantasticavano - anche di far esplodere una bomba con un drone per "radere al suolo il parlamento con tutti loro dentro". Sono queste alcune delle chat tra gli estremisti che avevano in programma di creare caos e violenza alle manifestazioni previste per l’11 e il 12 settembre a Roma. "Basta un piccolo drone...pilotato a distanza da uno dei tetti di Roma... Un 500 grammi di tritolo e lo lasci cadere durante la seduta... Non resterà nessuna prova e farà il suo effetto". Nel mirino anche la stampa: "Noi quando andiamo a Roma i primi che dobbiamo colpire sono i giornalisti. Sono da fare fuori". È uno dei messaggi scritti dagli otto membri dei "Guerrieri", indagati dalla Procura di Milano per istigazione a delinquere per la pianificazione di azioni violente da commettere alla manifestazione No Green pass in programma nella Capitale l’11 e il 12 settembre. Gli altri bersagli da colpire erano le forze dell’ordine e i "Palazzi del potere" a cui veniva contestato di portare avanti un "disegno di sistema del dominio".

Durante le perquisizioni sono state trovate anche delle armi: due pistole, due tirapugni, una katana, uno sfollagente e dello spray al peperoncino. In particolare, a casa di 53enne residente in provincia di Bergamo, la Digos e e la Postale hanno recuperato due armi da fuoco, detenute regolarmente con in licenza per uso sportivo. Un altro indagato è stato invece trovato in possesso di due tirapugni, comprati online dopo che - stando alle indagini - tre armerie contattate per telefono gli avevano detto che la vendita era illegale. Infine in una perquisizione a Reggio Emilia gli agenti hanno trovato unakatana, uno sfollagente e lo spray al peperoncino.

