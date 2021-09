L'ira di Roberto Mancini contro Autostrade al ritorno da Italia-Lituania: "Dovete vergognarvi"

09 settembre 2021 a

a

a

Mancio in versione Savonarola. Una furibonda arringa via Instagram contro la gestione del manto stradale e dei lavori da parte di Autostrade per l'Italia. Un cantiere lungo la via del ritorno dal Mapei Stadium - dove gli azzurri hanno rimesso in sesto il cammino verso il mondiale con un sonoro 5-0 alla Lituania - ha scatenato l'ira del commissario tecnico della Nazionale Italiana, vincitore degli Europei di calcio di quest'estate. Nella storia social pubblicata dall'ex stella della Sampdoria si vedono degli operatori stradali in giubbotto catarifrangente arancione, e un mezzo di servizio con il lampeggiante acceso. Ovviamente anche il veicolo da cui Mancio effettua la ripresa video è fermo. Un cantiere a pieno titolo, insomma, ma l'ira di Roberto Mancini deriva dal fatto che non sarebbe stato dovutamente segnalato.

Il Mondiale si riavvicina, l'Italia travolge 5-0 la Lituania con Kean e Raspadori | Video

"Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi" e poi il tag esplicito contro il "nemico" notturno: Autostrade per l'Italia. Seguito, se non si fosse capito, da un altro "Vergogna".

A Us Open niente da fare per Matteo Berrettini: fuori ai quarti contro Djokovic, ma sarà n.7 al mondo. E Nole lo elogia

Sembra insomma che gli atavici problemi di viabilità del nostro Paese - chi è mai riuscito a fare un viaggio senza imbattersi in almeno una deviazione, o cantiere, o un lungo tratto a percorrenza ridotta? - siano riusciti a far dimenticare anche la gioia della vittoria contro la Lituania, che ha notevolmente addolcito il cammino verso la qualificazione da primi nel girone verso i Mondiali in Qatar. Complice anche l'inatteso pareggio della Svizzera con l'Irlanda del Nord.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.