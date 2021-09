Oroscopo del Corriere di giovedì 9 settembre 2021: le previsioni segno per segno

08 settembre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di giovedì 9 settembre 2021.

ARIETE

Ecco la ragione dei vostri attriti: voi promettete poco ma fate molto, l’altro parla senza agire. Se siete davvero innamorati ci passerete ancora sopra.

TORO

I recenti conflitti che vi hanno accompagnato si dissolveranno e questo vi farà sentire leggeri. All’improvviso ritroverete grande entusiasmo.

Million Day, estrazione di oggi mercoledì 8 settembre 2021: i cinque numeri vincenti



GEMELLI

Marte positivo vi fa sentire spumeggianti. Sarete spinti dai buoni propositi che possono soltanto portare vantaggi alla mente e pure al corpo.

CANCRO

Un'ondata di potere interiore potrebbe farti sentire come se potessi spostare le montagne. Se stai contemplando una linea d'azione, non perdere tempo.

LEONE

I ricordi del passato potrebbero riaffiorare. Probabilmente si tratta di una liberazione da vecchi blocchi emotivi che vi hanno limitato.



VERGINE

Pensate e ripensate a una persona conosciuta di recente, ma non sapete come agire, perché il desiderio è forte e pure la paura di sbagliare.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 7 settembre 2021





BILANCIA

Sono previste discussioni a proposito delle scelte da fare in futuro o per cause più futili. Abbiate il coraggio di esprimere le vostre idee.

SCORPIONE

Da una parte il Sole vi è amico e vi regala delle buone energie, dall'altra gli altri astri contrari ve le tolgono. Giornata di alti e bassi, tensione continua.



SAGITTARIO

La vostra grinta potrebbe trasformarsi in azioni costruttive invece di scaricarsi come corrente elettrica incontrollata: siate più razionali.

CAPRICORNO

Dovreste sentirvi particolarmente entusiasti in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda le relazioni di coppia. Uscite e divertitevi!



ACQUARIO

Non tutti hanno senso dell’ironia, rischiate di provocare le reazioni di coloro che sapete non essere molto propensi a certe battute.



PESCI

Non riuscite a riposare come vorreste e questo vi rende suscettibili e nervosi. Concedetevi del tempo per voi stessi, magari leggendo un libro.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 8 settembre 2021: le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.