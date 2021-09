Ddl Cannabis, approvato testo base: ok a mini-coltivazioni per uso personale (max 4 piante). Maggioranza spaccata

08 settembre 2021 a

Iter di approvazione ancora in fieri per il disegno di legge sulla Cannabis appena approvato dalla commissione Giustizia della Camera, ma la politica si è già divisa fra chi condanna e chi appoggia la depenalizzazione a certe condizioni. Cosa prevede esattamente la normativa in cantiere? Oltre a varie misure che vanno ad inasprire alcuni reati e a ridurre le pene per altri, il nucleo è costituito dallo sdoganamento della coltivazione per uso personale di quantità limitate di marijuana: "Sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto".

Esulta il deputato M5S Aldo Penna, parlando di vittoria contro il proibizionismo: "L’approvazione del testo base del Ddl a prima firma del collega Perantoni, è una porta che finalmente si spalanca sul cieco proibizionismo". E il presidente della Commissione Giustizia, Mario Perantoni, anch'egli pentastellato e relatore del Ddl, commenta così: "E' un risultato importante, ottenuto sulla scia della giurisprudenza della Corte di Cassazione ma anche grazie alla capacità dei gruppi parlamentari di confrontarsi e trovare una sintesi ragionevole su una materia che la società ha già elaborato e codificato nei comportamenti individuali". Per il deputato, inoltre, "la coltivazione in casa di canapa è fondamentale per i malati che ne devono fare uso terapeutico e che spesso non la trovano disponibile oltre che per combattere lo spaccio ed il conseguente sottobosco criminale".

Ma la maggioranza di governo si è spaccata in commissione Giustizia della Camera, al momento del voto sul controverso Ddl: Lega, Forza Italia e Coraggio Italia hanno votato assieme a FdI contro il testo, mentre Italia viva si è astenuta. Ha votato a favore in dissenso dal gruppo l’azzurro Elio Vito. Hanno votato a favore dell’adozione del testo base Pd, Leu, M5s e le altre forze minori. "Le sinistre approvano un testo base che finirà inevitabilmente per favorire il consumo di droga oltre a promuovere comportamenti pericolosi che minacciano il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione" si legge in una nota di FdI. "In questo modo, si aggrava ulteriormente l’emergenza sociale che, già oggi, vede l’Italia al primo posto in Europa per uso di cannabis tra i 15enni, al terzo nella popolazione generale e non si considera l’incremento di incidenti stradali per uso di droga, oggi prima causa di morte tra i giovani. Chi pagherà gli altissimi costi sociali e sanitari di tale deriva permissivista e, di fatto, di legalizzazione della cannabis?"

