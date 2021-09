Omicidio Chiara Ugolini, Emanuele Impellizzeri non ha risposto alle domande del Gip

08 settembre 2021 a

Si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere Emanuele Impellizzeri, il 38enne accusato dell’omicidio di Chiara Ugolini, 27 anni, trovata morta domenica nella sua abitazione a Calmasino (Verona). Il giudice del tribunale di Firenze, prima di trasferire gli atti a Verona, dovrà decidere adesso sulla convalida del fermo, avvenuto nella serata di domenica nel tratto fiorentino dell’Autosole mentre l’uomo si stava dirigendo in moto in direzione Sud, e sull’applicazione della misura cautelare. Impellizzeri era stato fermato dalla polizia stradale nella tarda serata di domenica lungo l’autostrada A1, all’altezza di Firenze Impruneta, ed è attualmente ristretto nel carcere fiorentino di Sollicciano. Questa mattina è comparso davanti al gip del tribunale fiorentino, Angela Fantechi, per l’interrogatorio di convalida del fermo. La decisione del gip è attesa nelle prossime ore.

In attesa dell'autopsia, che dovrebbe svolgersi oggi pomeriggio, è stato già reso noto che Chiara Ugolini, la 27enne trovata uccisa domenica nel suo appartamento nei pressi di Bardolino, sul lago di Garda, aveva uno straccio imbevuto di candeggina in bocca e presentava una fuoriuscita di sangue dal cavo orale, compatibile con l’ipotesi di una emorragia interna. Ciò renderebbe meno plausibile l’ipotesi di una spinta, che l’avrebbe fatta cadere a terra, come avrebbe detto ai carabinieri il presunto omicida, originario di Catania e vicino di casa della vittima. Intanto i carabinieri del comando provinciale di Verona continuano ad indagare per fare luce sul movente dell’omicidio. Sembra esclusa ormai la ragione economica, il furto, così come ipotetiche liti condominiali, che non avrebbero trovato conferma.

Gli inquirenti, anche in base ai primi riscontri, si starebbero concentrando principalmente sull’aggressione a scopo sessuale. Tentativo respinto dalla ragazza che avrebbe portato alla colluttazione finita in tragedia. Quando è stato fermato, infatti, Impellizzeri presentava graffi al volto. Un segno, secondo questa tesi, che Chiara Ugolini si sarebbe difesa, reagendo all’aggressione dell’uomo.D’altra parte, il presunto assassino, che stava scontando con l’affidamento in prova ai servizi sociali una condanna per due rapine risalenti al 2006, avrebbe ammesso di aver trovato in casa la ragazza quando, nel pomeriggio di domenica, si è introdotto nell’appartamento dal terrazzino, ma non ha chiarito i motivi del suo gesto.

