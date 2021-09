Ira No vax contro l'ad di Conad: "Boicottaggio". Lui ieri: "Aspettativa non retribuita ai dipendenti non vaccinati"

07 settembre 2021 a

"Aspettativa non retribuita". Tre parole, dette in un contesto più ampio, che hanno scatenato una vasta polemica social contro Conad. Ieri sera a Quarta Repubblica l'ad del marchio di grande distribuzione alimentare, Francesco Pugliese, aveva appunto parlato di "aspettativa non retribuita" per i dipendenti del supermercato che scelgono di non vaccinarsi. Questa considerazione, espressa ieri sera dal manager ospite della trasmissione condotta da Nicola Porro su Rete 4, è stata l'innesco in grado di scatenare il disappunto e l'ira di ’No vax’ e ’No pass’ per le parole. Tanto che #Conad è diventato anche trend topic su Twitter, con numerosi utenti che attraverso i propri profili ne hanno invocato il boicottaggio e altri invece che hanno espresso apprezzamento per le parole di Pugliese, criticando i No vax ed invitando a fare spesa proprio presso i punti vendita del marchio.

Ecco un estratto più esteso delle parole di Pugliese: "Sono molto d’accordo con il Green pass: non capisco per quale motivo io che sono vaccinato devo avere queste attenzioni e poi devo invece correre il rischio di andare in un ristorante o anche in un supermercato e ritrovarmi con il dipendente che può non essere vaccinato. Ognuno deve essere libero di fare quello che crede, però se non si vogliono vaccinare credo che la via più giusta sia quella di andare in aspettativa non retribuita in modo che possiamo sostituirlo perchè altrimenti non ne usciamo". E da queste parole, a suon di cinguettii, si è scatenata oggi la "guerriglia" social. Un piccolo caso mediatico che ha tenuto banco per ore.

Tanto da spingere il segretario generale aggiunto Fisascat Cisl, Vincenzo Dell’Orefice, a dire che "Pugliese ha avuto il merito di porre una questione che sicuramente esiste e c’è. Come è ovvio che sia, ogni provocazione, anche la più intelligente, deve tenere conto delle tante complessità che si presentano. Non si può dire: ’si introduce l’obbligo solo per i lavoratori della grande distribuzione organizzata', ma si introduce l’obbligo per tutti, anche per coloro che vanno a fare la spesa nell’ambito della grande distribuzione organizzata come avviene per chi vuole fruire di un ristorante".

