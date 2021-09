Meteo, addio estate: secondo le previsioni due vortici ciclonici portano freddo e maltempo

07 settembre 2021 a

Bel tempo e temperature ancora estive, nonostante di sera l'aria si sia fatta stabilmente più fresca: questo il clima che sta caratterizzando gran parte della nostra penisola, ma che potrebbe molto presto essere un pallido ricordo. Estate finita? Secondo le più recenti previsioni meteo, nei giorni a venire due vortici ciclonici soppianteranno l'alta pressione che insiste sull'Italia. E' quanto riportato dal team di esperti de ilmeteo.it, secondo cui la bassa pressione in arrivo dai Balcani causerà una ondata di maltempo fino a mercoledì sulle regioni del Sud Italia. E anche se nel weekend si potrebbe verificare un miglioramento delle condizioni climatiche, sembra che ormai sia necessario rassegnarsi all'idea che, a partire dalla prossima settimana, un vortice ciclonico potrebbe portare definitivamente l'autunno in Italia.

Weekend a rischio temporali: temperature in calo

Le condizioni di instabilità atmosferica continueranno sulle regioni del Sud e, marginalmente, su quelle del Centro. Questa variabilità meteorologica potrebbe insistere anche nella seconda parte di settimana mentre il clima sarà quello tipico di fine estate, con tendenza a un leggero rialzo termico sul finire di settimana. Almeno fino alla giornata di domani il campo di pressioni al suolo sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo si manterrà abbastanza livellato e su valori non troppo elevati. In quota, al contrario, la persistenza di blande correnti settentrionali, relativamente più fresche, manterranno attive condizioni di instabilità atmosferica sulle regioni meridionali e, più marginalmente, su quelle centrali. Questa variabilità meteorologica potrebbe proseguire anche nella seconda parte della settimana, complice un calo lieve della pressione atmosferica.

E intanto la Protezione Civile siciliana ha diffuso un’allerta gialla per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 8 settembre. In particolare, per la giornata di oggi si prevedono precipitazioni "sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro meridionale e occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati deboli". Domani sono previste precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

