Decreto Green Pass, la Lega ritira tutti gli emendamenti ma apre a quelli di FdI. La sinistra insorge: "Pugnalata a Draghi"

Dietrofront della Lega: ritirati tutti gli emendamenti al nuovo decreto Green Pass, approvato lo scorso 6 agosto, che estenderà l'applicazione della certificazione verde ad altri settori rispetto a quelli già in vigore. Tutti i partiti della maggioranza, compreso il Carroccio che aveva espresso forti perplessità, hanno ritirato gli emendamenti al provvedimento in esame alla Camera. Cosa significa concretamente? Che a questo punto il governo non avrà bisogno di porre la questione di fiducia sull'approvazione del provvedimento, che scade il 21 settembre e dopo l'ok della Camera dovrà ricevere anche quello del Senato per convertirsi in legge.

Ma ci sono movimenti che alcuni giudicano "altalenanti" da parte del partito guidato da Matteo Salvini. A quanto si apprende, infatti, la Lega potrebbe comunque votare a favore di alcuni degli emendamenti - cioè proposte di modifica al decreto - presentati da Fratelli d'Italia. Fonti di Montecitorio confermano questa ipotesi, dopo che il governo ha fatto sapere che non ci sarebbe stato un voto di fiducia, a fronte del ritiro degli emendamenti del Carroccio. "In Aula la Lega oggi ha toccato vette di ambiguità senza precedenti: ritira i suoi emendamenti e poi vota quelli dell’opposizione di Fratelli d’Italia. Davanti Salvini riconferma a ogni piè sospinto fiducia a Draghi e poi alla prima occasione lo pugnalano votando contro il governo. Un comportamento tutto orientato a contenere l’espansione elettorale della Meloni e non a contenere il virus". Lo ha detto il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.

In Aula, nel frattempo, la Lega si è astenuta sull’emendamento soppressivo dell’ art. 3, votato a scrutinio segreto. I lavori, ora sospesi, riprenderanno nel pomeriggio, dopo l’informativa sull’Afghanistan, con i voti sugli emendamenti rimanenti. Fra le novità della misura governativa ormai battezzata "decreto Green Pass" ci sono l'estensione dello stato d'emergenza fino al prossimo 31 dicembre, il prolungamento della validità della tessera verde (da 9 a 12 mesi), l'equiparazione fra i test rapidi salivari e i tamponi, l'estensione fino al 30 novembre del provvedimento sui tamponi a prezzi calmierati in farmacia e, proprio nelle farmacie, l'okay alla somministrazione dei vaccini anti-influenzali per gli over 18 anche in questi esercizi.

