Nascite, crollo al Nord durante il lockdown: Milano e Torino le peggiori. Ecco perché

In molti pensavano, anzi, immaginavano, che con il lockdown ci potesse essere anche un forte aumento delle nascite, visto il tanto tempo trascorso insieme in casa dalle coppie durante la pandemia da Covid. Insomma, che sarebbero nati tanti figli del lockdown. Invece non è stato così, tanto che da uno studio dei ricercatori del Policlinico San Martino sui tassi di natalità a Genova, Milano e Torino, è emerso un calo rispettivamente del 12, 15 e addirittura 33%.

Lo studio è stato approfondito anche da Repubblica. "La pandemia ha portato a grandi cambiamenti nella vita delle persone in tutto il mondo, anche nelle abitudini personali e sociali. Di fronte a questa emergenza sanitaria globale, i governi hanno imposto rigorose misure di mitigazione. In questo contesto, e considerando i dati delle precedenti epidemie, prevedevamo che i tassi di natalità potessero essere stati influenzati negativamente - ha commentato il professor Aldo Franco De Rose, che ha condotto la ricerca insieme a Francesca Ambrosini, Guglielmo Mantica e Carlo Terrone del Policlinico San Martino di Genova -. La diminuzione dei tassi di natalità in queste tre città industrializzate è in linea con gli effetti demografici delle precedenti pandemie. L'impatto negativo del Covid sul concepimento può essere il risultato di vari fattori, ma saranno necessari ulteriori studi per verificare come i fattori sociali e demografici influenzino i tassi di natalità durante le pandemie".

Entrando maggiormente nel dettaglio, da novembre 2019 a gennaio 2020, a Torino sono state registrate 1579 nascite mentre, nello stesso periodo di seguente anno, 1043: 536 in meno, con un calo del 33%. Allo stesso modo, nella città di Milano, le nascite registrate sono state rispettivamente 2656 e 2325, con una riduzione del 15%. "La ragione di questa variabilità rimane poco chiara - hanno affermato ancora i ricercatori - . Ma è interessante notare che a Milano e a Torino, dove le misure restrittive anti Covid sono state più stringenti e in vigore per un periodo più lungo rispetto a Genova, si è registrata una riduzione maggiore".

