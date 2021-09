Oroscopo del Corriere di martedì 7 settembre 2021: le previsioni segno per segno

06 settembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di martedì 7 settembre 2021.

ARIETE

La vostra indipendenza non è affatto in dubbio. Mettere in secondo piano la vostra volontà può essere sintomo di affetto o anche amore.

TORO

Ultimamente sognate un po’ di riposo, dopo tanti impegni. Non mollate proprio ora. Le soddisfazioni stanno per arrivare anche per voi.

GEMELLI

L’ansia non vi fa affatto bene, nelle relazioni e sul lavoro. La meditazione è quello che vi ci vuole se pensate di non poterne uscire.

CANCRO

Un piccolo contrattempo oggi vi farà innervosire. L’importante è mantenere la calma. Solo così risolverete ogni vostro problema.

LEONE

Siete coraggiosi e questo vi fa sempre onore. Prendere di petto ogni situazione però non è necessariamente un sintomo di saggezza.

VERGINE

Nonostante ciò che avete raggiunto vi sentite sempre insoddisfatti. Forse è bene che vi fermiate ad analizzare ciò di cui siete stati capaci.

BILANCIA

Nell’ultimo periodo il vostro morale è come una mon­tagna russa. Stabilizzarlo con l’aiuto del partner è quello che vi serve adesso.

SCORPIONE

L’ansia vi sta giocando un po’ troppi scherzetti. E' finalmente tempo di prendere fiato e guadagnare un po’ di preziosa lucidità.

SAGITTARIO

Oggi la giornata scostellata di incomprensioni con il partner, ma i sentimenti che vi legano permetteranno di metterle alle spalle.

CAPRICORNO

Qualcuno oggi cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote, ma la vostra intraprendenza vi permetterà di superare ogni ostacolo agilmente.

ACQUARIO

Non lasciate che i giudizi della altre persone vi influenzino sino a rinunciare ai vostri sogni. Ascoltate la vostra testa e il vostro cuore.

PESCI

Ultimamente vi sentite un po’ senza stimoli. Perché non iniziate un’attività sportiva o un nuovo hobby per provare sensazioni nuove?

