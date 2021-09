ING Direct, addebito di 234 miliardi di euro e conti bloccati: l'errore tecnico che ha spaventato i correntisti

05 settembre 2021 a

Hanno trascorso delle brutte ore, nei giorni scorsi, i clienti di ING Direct - istituto bancario dei Paesi Bassi - che hanno ricevuto un addebito di 234 miliardi di euro via sms. Tante le testimonianze condivise sui social da parte degli utenti coinvolti in quello che poi si è rivelato "un errore tecnico" come poi spiegato successivamente dalla società. Un errore che ha causato un grande spavento in tutte le persone che hanno ricevuto l'anomalo addebito con il servizio alert.

L'addebito riguardava il servizio di alert che avvisa tramite SMS di movimenti bancari. Il costo degli SMS viene accumulato e addebitato l'ultimo giorno lavorativo sul conto. Per alcuni utenti, a causa di quello che ING Direct ha poi definito un "errore tecnico", tale addebito è stato di centinaia di miliardi di euro.Così i conti correnti di tutte le persone che hanno ricevuto l'addebito anomalo sono sprofondati in rosso e sono stati bloccati: a quel punto, nessuno ha potuto pagare qualsiasi tipo di acquisto, né online né nei negozi fisici, perché non c'era disponibilità.

Gli utenti, allarmati, non sono riusciti ad avere supporto nelle ore immediatamente successive alla notifica del maxi addebito. E le richieste sui social di spiegazioni sulle pagine Twitter e Facebook si sono rivelate inutili: nessun supporto. Solo successivamente la situazione è tornata gradualmente alla normalità e ING Direct ha annullato l'addebito, di fatto ripristinando la situazione normale. Sulle cause del problema l'istituto bancario ha detto che "si è trattato di un errore tecnico e non di un attacco da parte di hacker". L'anomalia, ha spiegato ING Direct, è stata risolta "in breve tempo e in tarda serata la situazione è totalmente rientrata" e ha aggiunto che gli utenti coinvolti saranno contattati con delle scuse.

