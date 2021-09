Camila Giorgi, servizio fotografico super sexy: fan in visibilio sui social

05 settembre 2021 a

a

a

Camila Giorgi dopo la strepitosa vittoria nel Master 1000 di Montreal, si è dedicata ad alcuni shooting. D'altronde non c'è solo il tennis nella vita dell'atleta italiana che, a 29 anni, sta vivendo probabilmente la sua migliore stagione agonistica. Proprio qualche giorno fa, nella conferenza successiva all'eliminazione al primo turno dell'Us Open di New York era stata molto chiara: "Per me il tennis è un lavoro, non è la vita. Ogni giorno preparo il borsone e vado a lavorare. In futuro farò altri lavori, la mia vita è fuori. Anzi, a volte è quasi difficile lasciare casa per venire a giocare a tennis".

Camila Giorgi a New York, poi ancora shooting mozzafiato: posa e sguardo sexy e fan conquistati | Foto

Lo shooting è stato molto apprezzato dai suoi fan sui social. La tennista nata a Macerata, ma da anni residente a Calenzano, centro toscano alle porte di Firenze, ha posato in America a Miami e poi recentemente con un bikini verde in pose super sexy da fare invidia a modelle di professione. E facendo fioccare like, circa 180mila. Pose sexy, capelli al vento, fisico tonico. Una Camila da impazzire.

Camila Giorgi mozzafiato nella movida di New York, ingresso nel locale con gambe in vista e camminata sexy | Foto

Camila, dopo il trionfo al Master 1000 di Montreal, è balzata dalla posizione numero 71 alla 34 del ranking Wta. L'obiettivo di scalare ulteriormente la classifica era legato ovviamente al rendimento a Flushing Meadows, ma dopo la cocente eliminazione potrebbe perdere qualche posizione. Ma la sua annata resta comunque notevole. Il prossimo step adesso è quello di avere maggiore continuità ad alto livello. Intanto alleggerisce un po' la pressione con un servizio fotografico da urlo. Giusto per far impazzire i suoi sempre più numerosi follower.

Camila Giorgi, selfie da Firenze: lo spacco è hot. "Il tennis non è la vita ma solo lavoro" | Foto

