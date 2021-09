Oroscopo del Corriere di lunedì 6 settembre 2021: le previsioni segno per segno

05 settembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di lunedì 6 settembre 2021.

ARIETE

La settimana non comincia nel migliore dei modi. Potrebbero verificarsi eventi sfavorevoli e condizionare pesantemente il tuo umore.

TORO

Un nuovo incarico ti mette ansia e rischia di destabilizzarti. Hai la fortuna di avere accanto le persone giuste per non commettere gravi errori.

GEMELLI

Non c'è trippa per gatti oggi, ma la perseveranza è il tuo grande pregio: avrai la capacità di non mollare e alla fine vedrai qualche risultato.

CANCRO

Il pericolo non è il tuo mestiere e sembra proprio che oggi ci siano troppi rischi da correre per i tuoi gusti. Così preferisci restare rintanato.

LEONE

Non è giornata da tirare fuori gli artigli, sarebbe meglio restare nel proprio guscio ed elaborare una strategia prima di passare seriamente all'azione.

VERGINE

Sarai influenzato da fattori esterni oggi, ecco perché dovrai aspettarti alcuni imprevisti e sarà meglio non pianificare niente di importante.



BILANCIA

Le stelle sono dalla tua parte, almeno per quanto riguarda l'aspetto professionale. La tua dedizione sarà premiata e tu sarai soddisfatto.

SCORPIONE

L'amore sarà il settore dove trovare conforto in una giornata piena di impegni. Chi è in coppia riuscirà ad essere in sintonia perfetta con il partner.



SAGITTARIO

Vivere in modo spericolato non fa per voi, ma se ci sono decisioni da prendere, a volte è necessario fare in fretta: oggi sarà uno di quei giorni.

CAPRICORNO

C'è qualcosa che non va nel rapporto di coppia e oggi è arrivato il momento di parlare al proprio partner. Single in difficoltà nel trovare l'anima gemella.



ACQUARIO

Il mondo non girerà intorno a voi oggi, ma se avete l'impressione che vi stia crollando addosso vi sbagliate. Eliminate la tendenza al vittimismo.



PESCI

Un piano ben elaborato è il vostro obiettivo del giorno: dovete capire i pro e i contro di una possibile decisione, magari consultandovi anche con altri.

