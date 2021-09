Festival di Venezia, Penelope Cruz e Antonio Banderas mandano il Lido in visibilio

05 settembre 2021 a

Un Festival da incorniciare per Penèlope Cruz, che partecipa con due pellicole alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Dopo aver calcato il Red carpet del Lido nella prima giornata per la presentazione di "Madres paralelas" di Pedro Almodòvar, regista spagnolo a cui la propria carriera è indissolubilmente legata, l'attrice ha presentato insieme ad Antonio Banderas "Competencia oficial", una commedia che fa dell'ironia sul mondo del grande schermo il proprio marchio di fabbrica.

Una pellicola che vuole far ridere dissacrando i mali atavici di attori e registi: narcisismo, eccesso di protagonismo, una certa spregiudicatezza. Il film è dunque un esempio di meta-cinema, cioè di cinema che parla di se stesso. Diretto da due vecchie conoscenze di Venezia, Mariano Cohn e Gaston Duprat, che nel 2016 presentarono ‘Il cittadino illustre’, la trama è tutta incentrata sul backstage di un set, e porta ad un esilarante sfinimento il lavoro di attori e registi usando la forza dei dialoghi come punta di lancia.

Banderas interpreta un divo latino, maschilista e gretto, in competizione con un più sofisticato rivale, proveniente dal mondo radical chic del teatro. Penèlope Cruz è la regista-vessatrice che allo stesso tempo media fra i due e getta benzina sul fuoco dell'inimicizia. "Abbiamo giocato e riso molto - ha detto Banderas - era importante in questo momento in cui la risata ha quasi un valore sovversivo". E sul proprio personaggio, ha aggiunto che "ovviamente non ho nulla in comune con il divo latino, altrimenti non avrei accettato di interpretarlo. E' maschilista, materialista, ma resta comunque più leale e trasparente rispetto al rivale intellettuale, che è più sibillino, manipolatore e mi ricorda certi politici". Anche Penèlope ha snocciolato alcuni ricordi legati alla "follia" del proprio mestiere: sul set di 'Non ti muovere' l'attrice ha raccontato di aver "passato settimane senza depilarmi e con i denti neri e qualche membro della mia famiglia era preoccupato".

