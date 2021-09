Rogo di Torino, indagato un fabbro per incendio colposo: stava installando una cassaforte

05 settembre 2021 a

Arrivano aggiornamenti sul caso dell'incendio che sabato ha coinvolto un palazzo in pieno centro storico a Torino, distruggendo molti appartamenti in piazza Carlo Felice, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova. La procura del capoluogo piemontese ha infatti formalmente aperto un fascicolo di indagine, ipotizzando il reato di incendio colposo a carico di un fabbro 56enne che stava lavorando in uno dei sottotetti, da cui evidentemente sarebbe scaturito il rogo. Stando alle prime ricostruzioni da parte dei vigili del fuoco, infatti, all'origine dell'evento che ha causato 5 feriti e un centinaio di evacuati, ci sarebbe l'installazione di una cassaforte.

L'artigiano indagato, che in un intervista al quotidiano torinese La Stampa si è dichiarato "distrutto", stava infatti lavorando ai piani alti dello stabile con una saldatrice, quando, secondo le ricostruzioni, durante la saldatura della cassaforte una fiammata avrebbe coinvolto una intercapedine, uno spazio vuoto, propagandosi in poco tempo, in modo incontrollato, in tutto il resto del palazzo. "Stavo saldando, mi è partita una fiamma. Non sapevo che nell'intercapedine ci fosse un materiale coibentante infiammabile" avrebbe detto l'uomo agli inquirenti.

Il rogo di sabato ha interessato circa 3000 metri quadri, interessando specialmente il quarto e il quinto piano del palazzo in piazza Carlo Felice. Due i condomini colpiti, su tre lati dello stabile. Si ipotizzano danni per svariati milioni di euro. Cento gli sfollati, per i residenti dei piani bassi è stato possibile recuperare alcuni effetti personali ma si esclude un rientro a breve negli appartamenti. E anche se le fiamme sono state completamente domate, c'è un rischio crolli tutto da verificare: “L’incendio è da ieri sotto controllo, stiamo facendo ulteriori verifiche per evitare che riparta. Tutte le mansarde sono state distrutte e anche parte del quarto piano dove c’è rischio crollo” ha detto il comandante provinciale dei Vdf di Torino.

