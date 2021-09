Allarme clima: il ghiacciaio del Gran Sasso si è ridotto del 65% in venticinque anni

04 settembre 2021 a

Continuano a giungere senza sosta allarmi legati al cambiamento climatico. L'aumento generalizzato delle temperature sta infatti mettendo a serio repentaglio ecosistemi millenari. L'ultima cattiva notizia arriva dal Gran Sasso, precisamente dal suo ghiacciaio. Negli ultimi 25 anni, la superficie glaciale del Calderone, sul massiccio abruzzese, il monte più alto della catena degli Appennini, si è ridotta del 65 per cento. É questo l’esito dei controlli della Carovana dei ghiacciai, di Legambiente in Abruzzo.

Questo il risultato della salita dell'equipe a Campo Imperatore, nell’aquilano d’alta quota, per constatare lo stato del ghiacciaio del Calderone, costituito da 2 glacionevati, accumuli di ghiaccio e neve che in condizioni climatiche a loro favorevoli possono evolvere in un ghiacciaio, in una conca esposta a Nord circondata da muri di roccia maestosi. In un quarto di secolo la superficie glaciale del massiccio si è ridotta molto più della metà. Ventisette anni fa, nel 1994, la superficie ghiacciata venne esaminata e risultava superiore a 6 ettari, ora misura circa 2 ettari e il suo spessore è diminuito di 9 metri.

Pochi giorni fa la notizia di un arretramento di ben sei metri in un solo anno del ghiacciaio della Marmolada, il celebre gruppo montuoso fra Trentino-Alto Adige e Veneto. Lo hanno confermato le misurazioni annuali condotte sulla fronte del ghiacciaio da geografi e glaciologi dell’Università di Padova. Nel caso della Marmolada, addirittura, il volume perduto in cent’anni arriva quasi al 90%. Un indicatore estremamente significativo.

