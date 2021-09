Trieste, sparatoria in centro: due fermi e un arresto della Polizia. Proseguono le indagini, ecco la ricostruzione

04 settembre 2021 a

a

a

Trieste. Il bilancio parziale è di due fermi e un arresto per la sparatoria di questa mattina, nella quale sono rimaste ferite 7 persone. Lo fa sapere la Questura del capoluogo al termine di questa giornata di indagini incentrata sullo scontro da far west verificatosi in pieno centro storico. "La Polizia ha proceduto al fermo di indiziato di delitto di due soggetti che sono stati fermati alla barriera autostradale dell’Isert . Un’altra persona è stata arrestata a Trieste. Le indagini sono in costante divenire", spiegano dalla questura sottolineando "la grandissima collaborazione della cittadinanza che ha fornito alle forze di polizia elementi utili per lo sviluppo delle indagini".

Sparatoria in centro storico: 8 feriti in un regolamento di conti tra bande di stranieri

Prima una rissa, intorno alle 6.30 del mattino, in piazza del Sansovino, poi la sparatoria in via Carducci, in pieno centro. È finita in questo modo la lite scoppiata tra due gruppi di operai, kossovari e albanesi, in conflitto per motivi di lavoro presumibilmente legati all’edilizia e ai tanti cantieri aperti nella zona di Trieste. I primi spari sono stati sentiti dai residenti verso le 8. Sono stati esplosi almeno 10 colpi di pistola, secondo alcuni testimoni. Poco prima, le due fazioni si erano date battaglia, con mazze e spranghe di ferro, davanti al Royal Bar, all’angolo tra via Carducci e via San Francesco. Tavolini e sedie rovesciati, vetri in frantumi, panico tra i clienti che facevano colazione e tra i passanti. "Questa mattina qui c’era il finimondo", ha raccontato una dipendente della pasticceria proprio di fronte al bar dov’è scattato il blitz. Poi uno dei partecipanti alla rissa ha preso la pistola e ha aperto il fuoco, scatenando la violenta escalation che ha fatto il giro d'Italia.

Uomo di 94 anni ucciso in casa durante rapina: in carcere i due presunti colpevoli, ora si aprono diversi scenari

E secondo quanto comunicato nel bollettino ospedaliero, sono in condizioni stazionarie le persone ferite nello scontro a fuoco di questa mattina. "Sono stati ricoverati 7 pazienti - si legge - 2 presso l’ospedale di Monfalcone, 5 presso l’ospedale di Cattinara. Attualmente - si legge nella nota - le condizioni cliniche dei 2 pazienti ricoverati presso l’ospedale di Monfalcone sono stazionarie: 1 con trauma cranico ancora in osservazione con probabile dimissione domani; il secondo con ferita da proiettile alla gamba viene ricoverato". Per quanto riguarda i ricoverati all'ospedale di Cattinara (4 in codice rosso e 1 giallo): "Le condizioni cliniche sono le seguenti: 1 ricoverato in rianimazione - fuori pericolo; 1 ricoverato in rianimazione intervento alla milza, frattura maxillo facciale in prognosi riservata; 1 ricoverato presso la medicina d’urgenza , è stato asportato il proiettile ed è vigile; 1 ricoverato presso la medicina d’urgenza con varie ferite ed è vigile; 1 è in dimissione".

Milano violenta: sparatoria nel cortile di un condominio, morto 34enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.