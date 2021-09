Oroscopo del Corriere di domenica 5 settembre 2021: le previsioni segno per segno

04 settembre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di domenica 5 settembre 2021.

ARIETE

Forse le aspettative erano troppe alte, ma è molto probabile che oggi prevarrà la delusione: sarà difficile vederti sorridere, volevi un giorno diverso.

TORO

Una vecchia pubblicità diceva che la potenza è nulla senza controllo: puoi metterci tutta l'energia che hai, ma devi anche saperla gestire...

GEMELLI

Qualche sorriso qua e là in una giornata non particolarmente favorevole. Dovrai essere bravo a trovare il meglio in una situazione complicata.

Gratta e Vinci, anziana vince mezzo milione di euro ma il tabaccaio ruba il biglietto e scappa in scooter

CANCRO

Sedersi e oziare oggi ti costa fatica, ma il tuo "attivismo" non attira: sembra che tu e il mondo che ti circonda viaggiate a due velocità diverse.

LEONE

Qualche discussione di troppo con il partner rende la tua giornata tutt'altro che piacevole. Non va bene neppure ai single: giornata fiacca.

VERGINE

Senti l'estate che sta finendo e non ti godi la giornata di festa, perché pensi alla routine che riprende e alle nuove vacanze lontane nel tempo.

BILANCIA

Tutto ciò che riuscirai ad ottenere oggi sarà soltanto grazie ai tuoi sforzi e questo ti renderà particolarmente fiero di te. E lo saranno in tanti.

Oroscopo del Corriere di giovedì 2 settembre 2021: le previsioni segno per segno

SCORPIONE

La vita di coppia presenta molte situazioni favorevoli: sarà una giornata piena di buoni sentimenti. Per i single domenica scoppiettante.

SAGITTARIO

Ci saranno delle situazioni di disagio che rovineranno il gusto della giornata di festa. I veri piaceri della domenica saranno a tavola.

CAPRICORNO

Una persona molesta, almeno così appare ai vostri occhi, rischia di rovinarvi la giornata. La soluzione c'è, ma non sarà facile individuarla.

ACQUARIO

Saprete tirare fuori il meglio degli altri e questo allieterà la vostra giornata con sorrisi, dimostrazioni d'affetto, attimi di vero divertimento.

PESCI

Potreste notare dei passi indietro nelle relazioni interpersonali, ma potrebbero essere dettati da uno stato d'animo poco favorevole alla condivisione.

Oroscopo del Corriere di venerdì 3 settembre 2021: le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.