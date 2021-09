Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, chi era: due mogli e tre figli. Come è morto

03 settembre 2021 a

Oggi, 3 settembre 2021, ricorre la morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo dalla mafia in un agguato in cui persero la vita anche la seconda moglie e l'agente che lo scortava. Era il 1982. Per ricordarlo va in onda su Canale5 la fiction Il generale Dalla Chiesa, con Giancarlo Giannini che interpreta il protagonista ripercorrendo la storia vera del militare, con particolare attenzione agli ultimi otto anni della sua vita.

Ma chi era Dalla Chiesa? Nato a Saluzzo nel 1920, è stato un generale dei carabinieri dopo aver partecipato alla Resistenza. Poi fu anche prefetto. Dopo la Seconda guerra mondiale combatté il banditismo, indagò su Cosa Nostra, fu protagonista nella lotta contro le Brigate Rosse e la mafia. Fu ucciso a Palermo pochi mesi dopo il suo insediamento a prefetto. Nella strage di via Carini persero la vita anche la consorte Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Fu insignito di medaglia d'oro al valore civile alla memoria; la salma è attualmente tumulata nel Cimitero della Villetta, a Parma.

La vita privata: figlio di un generale dei Carabinieri, laureato in Giurisprudenza e in Scienza Politiche, Carlo Alberto Dalla Chiesa ha avuto due mogli. Nel 1946 ha sposato Dora Fabbo e da questo matrimonio sono nati tre figli. Nel febbraio 1978 Dora Fabbo Dalla Chiesa è scomparsa a soli 52 anni a causa di un infarto, che l’ha stroncata in casa a Torino. Dalla Chiesa si è risposato nel 1982 con l’infermiera Emanuela Setti Carraro, che rimase vittima con lui della strage di mafia. Era lei alla guida dell’auto su cui la coppia viaggiava quando venne raggiunta da alcune raffiche di Kalashnikov AK-47. Tre i figli. Rita Dalla Chiesa (74 anni), giornalista e conduttrice televisiva (ebbe grande successo con Forum, sulle reti Mediaset), che ha scritto anche il libro biografico "Il mio valzer con papà". Fernando Dalla Chiesa, detto Nando, 72 anni, è uno scrittore, sociologo, politico e accademico italiano. Simona Dalla Chiesa, 68 anni, è dirigente del Partito Democratico a Catanzaro.

