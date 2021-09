Oroscopo del Corriere di sabato 4 settembre 2021: le previsioni segno per segno

03 settembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di sabato 4 settembre 2021.

ARIETE

Le felicità non è un diritto costituzionale, ma un traguardo da raggiungere piano piano: oggi imparerai che ogni piccolo passo è una conquista faticosa.

TORO

I consigli degli amici oggi saranno particolarmente utili per risolvere un piccolo problema: sarai grato alla persona che ti avrà aiutato.



GEMELLI

La vita ti sorride e ti mette nella posizione di comando, non tanto nei confronti di altre persone, ma di te stesso: oggi sarai al timone.

CANCRO

Se qualcosa è andato storto recentemente, oggi avrai la capacità di metterti tutto alle spalle e ricominciare da zero, pensando al presente.

LEONE

Gli intoppi non mancano, ma saprai cavartela riducendo i rischi al minimo termine. Avresti preferito una strada in discesa, ma dovrai adattarti.



VERGINE

Sarà una giornata piena di sorrisi, soprattutto legati all'amore. I sentimenti che provi per una persona toccano l'apice e saprai comunicarli.



BILANCIA

La luce che risplende nei tuoi occhi avrà l'effetto benefico di creare un'atmosfera meravigliosa intorno a te: gli altri ne saranno influenzati.

SCORPIONE

I passi avanti sul lavoro e in altri settori renderanno la tua giornata piacevole, anche se priva di squilli. Ti basteranno due coccole per donarti la serenità.



SAGITTARIO

L'influenza delle stelle non ti mette nella condizione di controllare completamente la tua vita: eventi inattesi potrebbero causare malumore.

CAPRICORNO

Qualcosa potrebbe andare storto e mandare a monte i tuoi piani iniziali, ma avrai la forza di non abbatterti e scegliere subito una strada alternativa.



ACQUARIO

Una telefonata con un vecchio amico o un parente lontano allieterà la tua giornata: saprai cogliere il meglio da questa grande opportunità.



PESCI

Il mondo è pieno di colori e sembra che tu oggi sia in grado di distinguerli tutti, celebrandone la varietà: riuscirai a vedere del buono in tutto.

