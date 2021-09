Covid, il bollettino di oggi venerdì 3 settembre 2021: 6.735 nuovi casi e 58 morti. Tasso di positività 2,3%

03 settembre 2021 a

Sono 6.735 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 6.761 ), con 58 morti (ieri 62), che portano a 129.410 il totale delle vittime da inizio emergenza. Questi i numeri principali del bollettino di oggi venerdì 3 settembre 2021, diffuso come sempre dal Ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 296.394, per un tasso di positività al 2,3% stabile rispetto a ieri. I ricoveri ordinari sono in totale 4.164 (-41 rispetto a ieri), e i ricoveri in terapia intensiva 556 (+1). Sono 4.293.535 i guariti totali (+6.544), 137.025 gli attualmente positivi e 132.305 le persone in isolamento domiciliare.

E intanto gli studi confermano che la variante Delta è ormai del tutto predominante in Italia, con una prevalenza nazionale pari al 99,7% come risulta dalla ’flash survey’ del 24 agosto, coordinata dall’Istituto superiore di sanità con il supporto della Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione con il ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome. In una nota sull’ottavo bollettino "Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia" l’Iss riporta inoltre i dati degli ultimi 45 giorni, in cui la predominanza della variante Delta è stata individuata nell’88,1% dei casi riportati al Sistema di sorveglianza.

Ma non si tratta dell'unica variante in circolazione. Negli ultimi giorni i riflettori si sono accessi anche sulla variante Mu del Covid, identificata per la prima volta in Colombia a gennaio, e rilevata anche in Francia, benché le autorità sanitarie abbiano riferito che è ancora "poco presente" sul territorio. Chiamata tecnicamente B.1.621, la Mu è attualmente sotto stretta sorveglianza dell’Organizzazione mondiale della sanità perché potrebbe essere particolarmente resistente ai vaccini. Per questo, nell’ultimo bollettino, l’Oms ha spiegato che sono in corso nuovi studi per verificare questa possibilità e per comprendere meglio le sue caratteristiche. L’agenzia sanitaria francese ha spiegato che la diffusione della variante è assai limitata ma che la sua evoluzione sarà valutata "molto attentamente" nelle prossime settimane.

