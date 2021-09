Charlene di Monaco ricoverata in ospedale in Sudafrica: "Ha avuto un collasso"

03 settembre 2021 a

Paura per Charlene di Monaco. La principessa (43 anni), moglie del principe Alberto è stata ricoverata in ospedale in Sudafrica dopo aver avuto un collasso. Lo riporta la Bild. Secondo il tabloid tedesco la donna da maggio è affetta da un’infezione all’orecchio, al naso e alla gola. Condizioni di salute precarie di cui già si parla da qualche tempo. Così come da qualche tempo si parla di una "aria di rottura" fra lei e il consorte, il principe Alberto.

Ad accendere la miccia le continue intemperanze coniugali di lui, che ha già riconosciuto due figli fuori dal matrimonio ed ora è stato chiamato in causa da una terza donna che sostiene lo stesso. "È un momento difficile per me" aveva confessato pochi giorni fa Charlene in un’intervista televisiva per un canale sudafricano.

"Alberto è la mia roccia e la mia forza e senza il suo amore e supporto non sarei mai riuscita a superare questo momento doloroso". Parole che però non hanno convinto gli osservatori. Il matrimonio è stato più volte segnato dagli scandali, dalla sofferenza di Charlene e dalle voci di crisi. Quest’ultima sembra più lunga e più grave del solito.

