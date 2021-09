Meteo, le previsioni di oggi e per il weekend in Italia: domenica di sole in Umbria

03 settembre 2021 a

Ecco le previsioni meteo di oggi in Italia a cura del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Al Nord tempo molto nuvoloso già dalle prime ore del giorno su Liguria, Piemonte e sul resto di Alpi e Prealpi, con possibili isolati rovesci anche a carattere temporalesco dalla tarda mattina e, nel pomeriggio, su settori alpini centro-occidentale. Brevi rovesci pomeridiani anche sulla Liguria. Miglioramento in serata; cielo parzialmente nuvoloso sul resto del Nord ma con qualche annuvolamento più consistente sull’Appennino emiliano-romagnolo nel pomeriggio con possibili brevi rovesci. In Sardegna, cielo da molto nuvoloso a coperto, con temporali durante le primissime ore del giorno sul settore sud-orientale e dal mattino anche sul versante settentrionale dell’isola. Precipitazioni ancora presenti in serata sulle aree nord-orientali;

Al centro nuvolosità irregolare in prevalenza medio-alta su Toscana, Umbria e Lazio, in aumento dal tardo pomeriggio specie sul Lazio dove dalla tarda serata aumenterà la possibilità di fenomeni anche a carattere di rovescio temporalesco lungo le aree costiere; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su Marche e Abruzzo con annuvolamenti nel pomeriggio sui settori appenninici e con nubi in generale aumento dalla sera, ma senza fenomeni. Per quanto riguarda il Sud, cielo nuvoloso sulla Campania, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera; sereno o poco nuvoloso sulle rimanenti regioni, con nuvolosità medio-alta in arrivo dalla sera sulle regioni peninsulari. Massime in aumento su Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia orientale, in calo su regioni di Nord-ovest, Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna orientale, Campania e sulle coste tirreniche di Basilicata e Calabria settentrionale.

Per quanto riguarda domenica 5 settembre. tempo generalmente soleggiato al centro-Nord e anche in Umbria. Nel resto del paese cielo irregolarmente nuvoloso. Al mattino rischio di rovesci o isolati temporali in Puglia e lungo le coste del basso versante tirrenico; nella seconda parte della giornata rovesci isolati e possibili temporali su Sicilia orientale, Calabria e Puglia centro-meridionale. Temperature minime in lieve calo su gran parte del Centro-Sud, massime in leggera flessione all’estremo Sud; altrove variazioni locali e contenute, per lo più in rialzo. Caldo nella norma, con valori compresi tra 25 e 30 gradi, localmente superiori nel sud ed est della Sicilia.

