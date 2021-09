Covid acceleratore di disuguaglianze territoriali, il gap tra Nord e Sud continua ad allargarsi: ecco perché

Pietro De Leo 02 settembre 2021 a

Il Covid come acceleratore di disuguaglianze territoriali. E’ questo il quadro fornito da un report del Centro Studi Confcommercio. Con il gap tra Nord e Sud che continua ad allargarsi. Le ragioni sono quelle già ampiamente fotografate e approfondite nel corso degli anni. Dagli enormi carichi burocratici, che scoraggiano gli investimenti e l’imprenditorialità, la microillegalità diffusa ed un capitale umano di minore qualità.

Tutto questo, secondo l’associazione di imprenditori “comprime il prodotto pro-capite in modo permanente”. Il report, peraltro, fornisce una proiezione sugli effetti in caso di riduzione delle differenze, avvicinando gli standard del Mezzogiorno a quelli delle altre regioni: una crescita del Pil dell’area pari al 20%. Una quota necessaria. Ma quali sono gli obiettivi da percorrere? Il report parla innanzitutto del “controllo del territorio e contrasto alla micro illegalità; la digitalizzazione e innovazione nel rapporto burocratico tra cittadini e controparte istituzionale, investimento nell’istruzione di ogni ordine e grado, con ampio intervento su formazione e trasformazione continua delle abilità e delle competenze”.

Quanto quest’ultimo obiettivo sia fondamentale, peraltro, lo testimoniano anche le risultanze dei test Invalsi e rilevazioni Pisa-Ocse che, negli anni, sottolineano un ritardo nella preparazione scolastica dei giovani meridionali. Così come la prevalente vocazione assistenziale del reddito di cittadinanza pone con forza il tema della formazione, soprattutto al Sud. E’ un percorso arduo, quindi, che si aggancia al tema della sfida sull’utilizzo delle risorse del Pnnr. In questo contesto, secondo Confcommercio, va tenuta in conto la specificità territoriale e l’incoraggiamento di un comparto che ha notoriamente un grosso potenziale. Dunque “il collegamento al turismo è inevitabile. Questo vantaggio è, tuttavia, più nella sensibilità e nella speranza di molti italiani e della maggior parte degli esperti, piuttosto che nei dati”.

