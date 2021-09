Pregliasco: "Ho paura che qualche no vax mi prenda a schiaffi per strada". Poi ricorda Berlusconi

02 settembre 2021 a

E' un Fabrizio Pregliasco preoccupato quello intervistato dal Corriere della Sera. Il virologo, diventato inevitabilmente noto da quando è iniziata la pandemia da Covid, ha infatti espresso tutta la sua apprensione per l'escalation di violenza manifestata dai no vax. "Questi no vax sono persone incattivite dall’insicurezza economica, di cui soffrono. Noi diventiamo capri espiatori delle paure, messi all’indice come terminale di chissà quali interessi privati, visti come gente che si infila un sacco di soldi in tasca", ha affermato Pregliasco che ha rivelato di aver sporto denuncia qualche mese fa, alla Digos.

L'esperto ha quindi proseguito: "Piangere addirittura no - ha sottolineato - ma mentirei negando di essere preoccupato. Nelle ultime due, tre settimane, da quando si discute sul green pass, la furia dei No vax nei miei confronti ha avuto un’impennata. Non vorrei che qualche psicopatico incontrandomi per strada mi riempia di sganassoni o qualche altra cosa - ha affermato - Come è successo a Berlusconi che nel 2009 si è beccato una statuetta del Duomo in viso. Negli ultimi giorni per proteggermi da eventuali aggressioni fisiche ho deciso di ridurre al minimo i miei spostamenti a piedi, di muovermi lo stretto necessario anche se finora sono stato avvicinato solo da persone che mi hanno manifestato solidarietà".

Pregliasco ha infine dichiarato lo stesso problema del collega Bassetti, il cui numero di telefono è finito in mano ai no vax su Telegram. "Il mio numero di cellulare e la mail professionale sono state postate su Telegram - ha ammesso -. Da allora mi telefonano per dirmi di tutto. Nella migliore delle ipotesi al mio pronto segue il silenzio, altrimenti insulti a raffica. O frasi del tipo 'con quale coraggio baci i tuoi figli quando torni a casa', oppure 'verrai giudicato da un tribunale terreno'. Ricevo centinaia di sms da sconosciuti e materiale astruso sugli effetti collaterali dei vaccini". Insomma, i virologi come bersaglio principale dei no vax.

