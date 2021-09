Morte di Pasolini, un'inchiesta da riaprire: Antonio Pinna è vivo e può mettere a posto le tessere del mistero

Christian Campigli 01 settembre 2021 a

Uno dei misteri italiani più intricati. Che coinvolgono servizi segreti, le ali più estreme della politica, il mondo omosessuale e quello dell'alta finanza. Un delitto solo apparentemente risolto, ma che, anche a distanza di quarant'anni, continua a fare discutere. Pier Paolo Pasolini trovò la morte la notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975 sulla spiaggia dell'Idroscalo di Ostia. Per quel terribile fatto di sangue venne condannato Pino Pelosi, all'epoca minorenne, già noto per essere un “ragazzo di vita”. La tragedia, secondo la sentenza, scaturì a seguito di una lite per pretese sessuali di Pasolini alle quali Pelosi era riluttante, degenerata in una lite violentissima. Una tesi che non ha mai convinto del tutto, contestata da numerosi intellettuali, Oriana Fallaci, Enzo Siciliano e Marco Tullio Giordana in primis.

Nel 2016 David Grieco diresse una straordinaria pellicola, “La macchinazione”, che ricevette due candidature ai Nastri d'Argento e due al Globo d'oro. Nel film i motivi che portarono alla morte di Pasolini vengono sviscerati e analizzati nei minimi dettagli. E partono da una tesi completamente diversa da quella processuale. Il poeta venne ucciso perché Elvio Fachinelli, noto psicanalista molto impegnato politicamente negli anni '70, gli regalò una copia di “Questo è Cefis”, un libro scritto da un tal Giorgio Steimetz (pseudonimo dietro il quale si celava, con ogni probabilità, Corrado Ragozzino, amico e collaboratore di Graziano Verzotto, ex partigiano, democristiano della corrente dorotea di Mariano Rumor). Pasolini scoprì ben presto che quel libro era introvabile. Fatto sparire perché considerato “scomodo e pericoloso”. Ne usò alcune parti per il suo ultimo e mai terminato romanzo-inchiesta, “Petrolio”. Una vicenda che ruota interno alla figura di Eugenio Cefis, uomo di fiducia del banchiere Enrico Cuccia, diventato presidente dell'Eni dopo la tragica morte di Enrico Mattei. In base a due appunti del Sismi e del Sisde scoperti dal pm Vincenzo Calia, la Loggia P2 sarebbe stata fondata proprio da Cefis, che l'avrebbe diretta fino al 1974. Mattei morì per ordine delle sette sorelle che formavano il cartello Consorzio per l'Iran, che dominarono per fatturato la produzione petrolifera mondiale e che non avevano gradito la concessione ottenuta dall'Eni grazie al rapporto privilegiato tra il dirigente italiano e lo Scià di Persia. Una mossa che cercò di spezzare l'oligopolio presente e di impostare una politica di indipendenza energetica italiana. Un'idea che Cefis ribalterà completamente. Pasolini era ad un passo da rivelare questa scottante verità. E per questo fu ucciso. Venne costruita la versione ufficiale (ammazzato perché gay) e quella possibile (i fascisti gli “hanno fatto la festa”).

Nel suo film, Grieco sottolinea come l'estrema destra sia colpevole, materialmente, del pestaggio. Guidata dai servizi segreti deviati, al soldo della P2 di Cefis. E indica un nome su tutti: quello di Antonio Pinna. Presente la notte del delitto all'Idroscalo. Un autentico fantasma, scomparso il 16 febbraio del 1976, durante il primo processo a Pino Pelosi, senza lasciare tracce. In un lungo articolo uscito sul portale Globalist, Grieco afferma di sapere che Pinna, oggi quasi ottantenne, è vivo e risiede, da quasi mezzo secolo, in un paesino sperduto sotto falso nome. Perché nessuno ha indagato in questa direzione e ascoltato la voce di Dacia Maraini, che da anni chiede di riaprire l'inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini? Interrogare Pinna potrebbe sollevare quel velo di mistero e di ipocrisia su uno dei grandi misteri italiani. E provare a mettere in ordine i pezzi di un mosaico mai terminato.

