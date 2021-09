No vax in terapia intensiva, il costo per il Servizio sanitario nazionale: oltre 20 milioni in un mese

01 settembre 2021 a

a

a

Far pagare le cure Covid ai no vax, ormai oltre il 90% del totale dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Questa la provocazione (ma non troppo) lanciata dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che tuttavia ha rilanciato il tema del peso economico del no al vaccino per il Servizio sanitario nazionale e quindi per la comunità. Secondo una stima elaborata dall’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac) per l’Adnkronos Salute, "ad agosto sono stati spesi oltre 20 milioni di euro per i pazienti non vaccinati ricoverati in terapia intensiva", come spiegato da Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Aaroi-Emac.

Ludovica Bizzaglia e la pericardite post vaccino, insulti dai no vax: "Meriti la morte, non arrivi a 40 anni"

"Come si arriva a questa stima? Partiamo dal dato dei non immunizzati in terapia intensiva che sono il 94% del totale - ha ricordato Vergallo -. Un giorno di degenza in rianimazione può variare tra circa 1.500 a circa 4.500 euro ma diciamo che il costo medio è almeno 2.200. Ad agosto il numero medio di ricoveri giornalieri in terapia intensiva Covid è stato di circa 320 pazienti, quindi in totale ad agosto sono stati spesi circa 22 milioni di euro. Questa spesa è ripartibile così: 94% per i non immunizzati e 6% per i vaccinati, quindi 20,6 milioni nel primo caso e 1,2 milioni per i secondi. Se i non immunizzati si fossero invece vaccinati avremmo evitato di buttare tanti soldi - ha aggiunto Vergallo -. Pensiamo solo a quanto ancora siamo in ritardo con il recupero delle liste d’attesa per le altre malattie che, purtroppo, non si sono mai fermate".

Bassetti tormentato dai no vax: "Almeno 20 telefonate a notte. Centrodestra? Politicamente mi sento orfano"

Sembra essere stato un flop, intanto, la manifestazione di protesta contro il Green Pass indetta dal gruppo Telegram Basta Dittatura! che ha annunciato per mercoledì 1 settembre il blocco di 54 stazioni ferroviarie d’Italia. Davanti alla stazione Tiburtina, dov’era l’appuntamento romano delle 14.30, sono pochissimi i manifestanti.

Docente senza green pass non viene fatto entrare a scuola e presenta denuncia: "Non sono un no vax"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.