Oroscopo del Corriere di giovedì 2 settembre 2021: le previsioni segno per segno

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di giovedì 2 agosto 2021.

ARIETE

La fiera dell’imprevisto: nulla di quanto avevate in programma arriva in porto, in compenso risolvete problemi inattesi, e ciò che farete si rivelerà utile.

TORO

Preoccupazioni e questioni da risolvere: parlandone, riuscirete a sentirvi meglio. E scoprirete che tutti hanno problemi simili ai vostri.

GEMELLI

Scocciati dai troppi impegni, il vostro umore comincerà a perdere colpi e vi sentirete giù di corda anche se la giornata scorrerà via veloce.

CANCRO

Il passato è una dimensione dolce e ricca di esperienze, ma guai a restarvi attaccati. Ok rotolarsi tra i ricordi, ma poi bisogna guardare avanti.

LEONE

Oggi hai la sensazione che le mura si stiano chiudendo intorno a te e sei ansioso di uscire per un po’, mentre il partner avrà il desiderio opposto.

VERGINE

Siete abituati ad analizzare ogni reazione, così oggi non potrete fare a meno di prendere precauzioni nei confronti di persone negative.

BILANCIA

Serata ricca di emozioni forti. Un bicchiere di vino rosso sarà utile, e da lì a ritrovare le stesse sensazioni di tempo fa, la strada sarà breve.

SCORPIONE

Riuscite a dedicarvi alla persona accanto a voi mostrando tenerezza. E il partner vi ricambia con gesti capaci di ripagare il vostro sentimento.

SAGITTARIO

Sei preoccupato? Qualcosa a vui tieni molto potrebbe richiedere la tua concentrazione, per cui potresti essere più silenzioso del solito.

CAPRICORNO

La giornata non promette molto bene. Potreste infatti scoprire qualcosa sul vostro partner o su un vostro parente che non vi farà affatto piacere.

ACQUARIO

Un amico potrebbe sembrare distante oggi e probabilmente potrebbe non comunicare molto con te. Tuttavia, non saltare a conclusioni affrettate.

PESCI

Vi piace mostrarvi e farvi ammirare, avendo un gran bisogno degli sguardi altrui per essere certi di aver fatto colpo o comunque di essere accettati.

