Covid, 5.498 nuovi casi e 75 morti: tasso di positività sotto il 2%. In calo i ricoveri

31 agosto 2021 a

a

a

Sono 5.498 i nuovi casi di Covid in Italia, con 75 morti. Questi i numeri principali del bollettino di martedì 31 agosto, diffuso come sempre dal Ministero della Salute.

I tamponi effettuati sono stati 307.643, per un tasso di positività che cala al 1,7%. In calo i ricoveri ordinari, -12 rispetto alle ultime 24 ore per un totale di 4.252, e i ricoveri in terapia intensiva, passati a 544, quattro in meno rispetto a lunedì 30.

