L'odissea di Julian Assange: le accuse di stupro, gli anni in ambasciata e la prigione a Londra. Quanto rischia il fondatore di WikiLeaks

Una delle figure più controverse e note al mondo Julian Paul Assange, attivista, programmatore e giornalista australiano classe '71, salito alla ribalta internazionale grazie al sito WikiLeaks - organizzazione che gestisce un portale dove vengono pubblicati documenti riservati di ogni tipo - di cui è cofondatore. A partire dal 2006, e in particolar modo dal 2010, infatti, Assange ha divulgato una gigantesca quantità di documenti, specialmente americani, classificati come confidenziali o segreti. Documenti che certificavano attività per lo meno discutibili da parte di molte cancellerie mondiali, in primis il governo a stelle e strisce, e che Assange riceveva, fra gli altri, dalla ex militare Chelsea Manning. L'attività di divulgazione gli è valsa la stima di tantissime fondazioni, personalità pubbliche e privati - è stato più volte proposto come premio Nobel per la pace - ma anche l'ostilità dei governi, motivo per cui la sua vita negli ultimi dieci anni è stata particolarmente tormentata.

Nel novembre 2010 Assange è stato accusato di stupro, molestie e coercizione illegale dal tribunale di Stoccolma, che ha emanato nei suoi confronti un mandato d'arresto in contumacia. Per molti, l'accusa fu un pretesto per estradarlo dalla Svezia agli Stati Uniti, dove poi sarebbe stato punito per aver divulgato i documenti segreti americani. A suscitare particolare scetticismo, la coincidenza temporale del provvedimento e dell'accusa di stupro con la maxi-pubblicazione di documenti da parte di Wikileaks. Julian Assange, su cui pendeva un mandato europeo di cattura, fu arrestato - presentandosi spontaneamente - da Scotland Yard, in Inghilterra. Nel 2012, nel corso del processo per l'estradizione in Svezia, Assange si rifugiò nell'ambasciata Ecuadoriana a Londra, dove fu accolto come rifugiato politico. Assange rimase chiuso nell'edificio fino al 2019. Un anno prima aveva ottenuto anche la cittadinanza ecuadoriana. Ma proprio nel 2019, una serie di controversie con i nuovi rappresentanti dell'autorità dell'Ecuador sfociò in una insolita revoca dell'asilo politico. L'11 aprile di quell'anno, furono fatti entrare in ambasciata alcuni agenti inglesi per arrestarlo, senza rispettare il fatto che egli fosse in possesso della cittadinanza di quello Stato (l'Ecuador poi dichiarò di averla "sospesa").

Da allora, Assange è stato detenuto a vario titolo in Inghilterra e non è più uscito dal carcere. La Svezia, che aveva riaperto il caso per le presunte molestie sessuali, successivamente ha archiviato l'indagine perché gli elementi non sono stati ritenuti abbastanza forti per formulare un'incriminazione. Intanto gli Usa hanno chiesto l'estradizione accusandolo di aver violato varie leggi fra cui l'Espionage Act del 1917, per cui ora rischia pene severissime, che vanno dall'ergastolo a vita (fino a 175 anni di carcere) alla pena di morte. In molti, negli anni, hanno denunciato i trattamenti carcerari eccessivamente duri riservati ad Assange (fra cui la detenzione nella "Guantanamo britannica" di HM Prison Belmarsh e il regime di isolamento, che ha deteriorato le sue condizioni psicofisiche) e un generale accanimento nei suoi confronti. Svariati medici, vip e giornalisti continuano a tenere alta l'attenzione sull caso dell'attivista australiano, di cui sarebbero stati a più riprese violati i diritti umani. Julian Assange intanto rimane detenuto a scopo preventivo, nelle more di un nuovo processo di estradizione negli Stati Uniti nei suoi confronti.

