Covid, il bollettino di oggi lunedì 30 agosto 2021: 4.257 nuovi casi e 53 morti. Tasso di positività al 3,9%.

30 agosto 2021 a

a

a

Sono 4.257 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 5.959), con 53 morti (ieri 37). Questi i dati principali relativi al bollettino di lunedì 30 agosto diffuso dal Ministero della Salute. Sono stati 109.803 i tamponi effettuati, per un tasso di positività al 3,9% contro il 2,7 di ieri (ma con molti più tamponi effettuati). Per quanto riguarda ricoveri ordinari e terapie intensive, i dati delle ultime 24 ore sono caratterizzati da un leggero aumento, rispettivamente di 131 e 23 unità. Il dato complessivo è di 4.264 (ricoveri ordinari) e 548 (terapie intensive). I guariti sono 3.854. Le persone in isolamento domiciliare in tutto il Paese sono 136.581. E intanto l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, all'indomani dell'aggressione subita da un no vax, è tornato a esprimersi sul tema.

La stagnazione dei vaccini aumenta i morti in Europa. Secondo l'Oms, 1.5 milioni entro dicembre

Si è trattato di una "aggressione verbale che non è diventata fisica solo perché è intervenuta la polizia. Negli ultimi 2 o 3 giorni la situazione è diventata insostenibile. Ricevo anche chiamate a vuoto e minacce sul cellulare, mi hanno craccato il numero di telefono mettendolo su gruppi Telegram. Bisogna intervenire finché è possibile, io lo dico da 4 mesi che non si può interpretare il movimento No vax come movimento di singoli. È un movimento sovversivo. Lo Stato, la magistratura, devono prendere una posizione forte".

Reporter picchiato e minacciato di morte da manifestante No Green Pass: "Ti taglio la gola"

Così il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova aggredito verbalmente e minacciato ieri pomeriggio sotto casa nel quartiere di Albaro a Genova da un uomo di 48 anni che lo ha inseguito e ripreso con il telefonino. "Ci ucciderete tutti con i vaccini. Ve la faremo pagare", diceva l’uomo alla vista del quale i passanti hanno chiamato la polizia. Sul posto anche gli uomini della Digos. L’uomo è stato denunciato.

Quarantena, l'Inps non paga più: giorni di assenza a carico di lavoratori e aziende

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.