Covid, in Europa rallentano i vaccini. Monito Oms: "Rischio superamento milione e mezzo di morti a dicembre"

30 agosto 2021 a

a

a

La campagna di immunizzazione in Europa rallenta, e aumentano i morti. Tanto che le proiezioni portano a ipotizzare il superamento abbondante della soglia monstre di 1 milione e 500mila decessi già entro dicembre. Una profezia nefasta, o un impietoso calcolo, quello del direttore dell'Oms Europa Hans Kluge, in una conferenza stampa di oggi: "La scorsa settimana, il bilancio delle vittime nella regione è aumentato dell’11%, con una proiezione affidabile che prevede 236.000 decessi in Europa entro il 1° dicembre", aggiungendosi agli 1,3 milioni di morti già causati dalla pandemia nel Vecchio Continente.

Le motivazioni di questo improvviso rialzo nei decessi da Covid sono da imputare a vari fattori, in primis lo scetticismo sui vaccini: "La negazione della scienza ci impedisce di stabilizzare questa crisi" ha sottolineato Kluge, specificando che "Non serve a niente e non fa bene a nessuno".

Coronavirus, 7 nuovi casi e 8 guariti. I positivi sono 323

Oggi, durante il briefing di aggiornamento sulla situazione Covid nell’area, Kluge ha detto che "La vaccinazione è un diritto, ma è anche una responsabilità. E la stagnazione nella diffusione dei vaccini nella nostra Regione è motivo di seria preoccupazione". I vaccini "sono il percorso verso la riapertura delle società e la stabilizzazione delle economie - ha fatto notare - In circa 8 mesi sono state somministrate quasi 850 milioni di dosi, con quasi la metà della popolazione della Regione completamente vaccinata. Questo è un risultato notevole".

Malore fatale mentre fa jogging: muore a 55 anni l'ex calciatore Rosario Schiattarella

"Tuttavia, nelle ultime 6 settimane, la diffusione della vaccinazione nella Regione è rallentata, influenzata dalla mancanza di accesso ai vaccini in alcuni paesi e dalla mancanza di accettazione dei vaccini in altri". "Ora che le misure sanitarie e sociali sono state allentate in molti Paesi, l’accettazione della vaccinazione da parte del pubblico è fondamentale se vogliamo evitare una maggiore trasmissione, malattie più gravi, un aumento dei decessi e un rischio maggiore che emergano nuove varianti di preoccupazione" ha concluso.

La rabbia di Paolo Bianchini: "Vogliono 20 mila euro per riportare Fabrizio in Italia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.