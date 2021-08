Malore fatale mentre fa jogging: muore a 55 anni l'ex calciatore Rosario Schiattarella

30 agosto 2021 a

Una morte improvvisa, che ha lasciato sconvolti i familiari e una intera città. Un lutto che ha colpito anche il mondo dello sport. Si è spento nella mattinata di sabato 28 agosto, Rosario Schiattarella, di 55 anni. L’uomo, ex calciatore, residente a Marano (Napoli) stava facendo jogging, quando all’altezza di via San Rocco nei pressi di un noto ristorante della zona, si sarebbe accasciato in terra dopo aver accusato un malore. Ad accorgersi di quanto stesse accadendo, alcuni passanti i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Inutili i tentativi di rianimazione operati dai sanitari del 118: probabilmente Schiattarella sarebbe stato stroncato da un infarto. Sconvolta l’intera comunità di Marano dove il 55enne era molto noto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia sconvolta dalla perdita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Rosario Schiattarella era comunque rimasto uno sportivo.

Ad accorgersi della tragedia appunto alcuni passanti i quali hanno immediatamente chiamato i soccorsi, "sopraggiunti all’altezza di via San Rocco con due mezzi", come riportato da Leggo. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo operati dai medici del 118, per Schiattarella non ci sarebbe stato nulla da fare.

L’ex calciatore probabilmente sarebbe stato colpito da un infarto mentre faceva jogging. Subito avvisati, sarebbero accorsi sul posto i familiari del 55enne. Stando sempre a quanto riportato da Leggo, pare che l’uomo avesse ricevuto da pochi giorni la vaccinazione anti Covid. Tuttavia non sarebbe emersa alcuna correlazione tra la somministrazione ed il decesso. Non è ancora chiaro se sul punto verranno svolti ulteriori esami.

