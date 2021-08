Oroscopo del Corriere di domenica 29 agosto 2021: le previsioni segno per segno

28 agosto 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di domenica 29 agosto 2021.

ARIETE

La tua autostima potrebbe essere messa in discussione da una persona particolarmente preparata o da una situazione spiacevole. Prova a reagire.

TORO

Salta a bordo del treno e vedi dove ti porta: sarai sorpreso di quanto lontano riuscirai ad arrivare con il minimo sforzo, devi solo cogliere l’occasione.



GEMELLI

La flessibilità è una parte importante della giornata. Assumi un approccio rilassato: cercare di far accettare le tue idee non è la tattica migliore.

CANCRO

Le circostanze ti costringono a fare una mossa, ma non farti mettere sotto pressione per qualcosa che non vuoi fare. C’è il rischio di inquietudine.

LEONE

Fate attenzione ai dettagli e organizzatevi. Siate consapevoli che potreste aver bisogno di alterare un po' la traiettoria per adattarvi alla situazione.



VERGINE

Oggi è uno di quei giorni in cui la felicità sarà molto più vicina di quanto tu potessi aspettarti. Ma sta a te fare il primo passo per raggiungerla.



BILANCIA

L'indecisione potrebbe metterti di fronte a un bivio e anche gli altri potrebbero essere altrettanto indecisi su quale strada prendere.

SCORPIONE

La comunicazione è un aspetto chiave della giornata: se utilizzate le parole giuste, potreste arrivare esattamente dove avete bisogno.



SAGITTARIO

Oggi troppe chiacchiere e la disinformazione potrebbero sfociare un momenti di tensione. Le persone potrebbero essere volubili e frenetiche.

CAPRICORNO

Potreste avere la sensazione di perdere il contatto con la realtà: restate connessi con il mondo concreto senza abbandonarvi in troppe fantasie.



ACQUARIO

Sii sfacciato e audace nelle tue azioni di oggi: questa potrebbe essere una strada difficile all'inizio, ma è il modo più efficace per il successo.



PESCI

Una perla di saggezza che cambierà la tua vita per sempre potrebbe arrivare da qualcuno accanto a te: fai attenzione a tutto ciò che ti viene detto.

