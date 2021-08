Meteo, vortice polare punta l'Italia: sarà un sabato di temporali

27 agosto 2021 a

Dopo giorni caldi, con un meteo alquanto stabile, lo scenario climatico è cambiato e il weekend sarà all'insegna di una atmosfera più dinamica. Le temperature saranno più fresche in virtù del vortice di origine polare che influenzerà il tempo nell'ultimo fine settimana di agosto. Un weekend spaccato in due: sabato a carattere temporalesco, domenica più serena secondo il meteo.it.

La giornata di sabato sarà caratterizzata da numerosi temporali e, nonostante, si svilupperanno soprattutto nel pomeriggio, già dal mattino sarà consigliabile un ombrello a portata di mano al Nordovest, in Emilia e su alcuni tratti del Centro, come in Toscana, nelle Marche meridionali e fino all'Abruzzo. Su questi settori saranno infatti possibili piovaschi sparsi e pure qualche isolato rovescio.

Sul resto del Paese la mattinata trascorrerà con un'atmosfera sicuramente più tranquilla, salvo per qualche timido disturbo sulla dorsale appenninica. Sarà tuttavia durante il pomeriggio che i temporali si faranno via via più incisivi. Sotto stretta osservazione saranno soprattutto l'area alpina e prealpina centro-orientale, l'Umbria, ancora le Marche meridionali e, a scendere, l'Abruzzo, i rilievi laziali, il Molise e l'area garganica della Puglia.

Domenica, un po' a sorpresa, l'alta pressione nord africana troverà l'energia necessaria per avanzare di nuovo verso il nostro Paese, con l'intento di proporci una giornata di festa all'insegna del netto miglioramento, più evidente sulle regioni centro-settentrionali dove ci attendiamo un ritorno del sole e temperature in lieve, ma generale aumento. Discorso differente invece per le regioni del Sud, dove la domenica trascorrerà in gran parte sotto nubi irregolari e con qualche piovasco sparso: farà eccezione solo la Sicilia baciata da un tempo nel complesso stabile e soleggiato a parte la presenza di qualche nube sparsa che non darà comunque luogo ad effetti rilevanti. Questo ritorno al bel tempo su molte regioni d'Italia, sarà il preludio ad un inizio di settimana più stabile, soleggiato e con temperature in generale aumento.

