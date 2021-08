Oroscopo del Corriere di sabato 28 agosto 2021: le previsioni segno per segno

27 agosto 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di sabato 28 agosto 2021.

ARIETE

Avete questioni in sospeso da risolvere. Non avete molto tempo da perdere a revisionare progetti passati, per cui datevi da fare per affrontare la realtà.

TORO

Le coppie sono soddisfatte e godono di un momento di acceso romanticismo. Ai single è concesso vivere serenamente la propria libertà.

GEMELLI

Essendo Marte molto presente, state attenti a evitare i litigi in famiglia, soprattutto con il vostro partner che dovete sforzarvi di comprendere.

CANCRO

La vitalità è su livelli appena sufficienti, ma la forza di volontà non verrà mai meno durante la giornata così sopperirete ad eventuali mancanze.

LEONE

A quanto dicono le stelle, oggi l’amore è il grande assente. Se avete litigato col partner, è possibile che vi voltiate le spalle e che scegliate il silenzio.



VERGINE

La parola d’ordine è programmazione: fate uno schema e procedete per priorità, dando la precedenza alle atttività meno piacevoli da affrontare.

BILANCIA

L’attrito nel rapporto di coppia può essere il risultato di aspettative non realizzate, o forse vi sentite feriti perché la fiducia è stata tradita.

SCORPIONE

In forma ma... non troppo: se vi prendeste maggior cura di voi stareste ancor meglio. Invece sembra che per voi le regole generali non valgano mai.



SAGITTARIO

Giornata senza sviluppi, che vi rende nervosi, con molte prove da superare: non riuscite a essere sereni in questo momento, attenzione alle reazioni.

CAPRICORNO

Abbandonate le vecchie posizioni, ormai troppo radicate. Se non lo fate, correte il rischio di contagiare con la negatività ogni aspetto della vita.



ACQUARIO

Gli altri possono giocare un ruolo importante negli eventi che si svolgono oggi. Sarà molto importante la condivisione con chi ti è accanto.



PESCI

Oggi potresti trovarti in una posizione difficile, come se fossi tirato da due direzioni con poca voce in capitolo su come le cose dovrebbero finire.

