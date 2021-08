Infermiera non vaccinata nasconde tutto alla direzione sanitaria, positiva al Covid finisce in rianimazione

26 agosto 2021 a

Infermiera non vaccinata nasconde il fatto alla direzione sanitaria da cui dipende e ora è in terapia intensiva. Il caso arriva da Modica, in Sicilia, dove l'infermiera di 50 anni che si occupa del controllo delle cartelle cliniche dell'ospedale Maggiore, non ha comunicato alla direzione sanitaria di competenza la scelta di non sottoporsi al vaccino anti Covid e adesso, risultata positiva al Covid, è finita in rianimazione al Giovanni Paolo II di Ragusa. Insomma, non era vaccinata e, a quanto pare, aveva deciso di non dirlo a nessuno.

L'azienda sanitaria di Ragusa, tra l'altro, era stata tra le prime a decidere di sospendere medici e infermieri che hanno rifiutato la somministrazione del vaccino anti Covid. La legge, infatti, obbliga la vaccinazione al personale sanitario proprio ai fini di "mantenere le condizioni di sicurezza nella cura e nell'assistenza", visto che la vaccinazione costituisce un "requisito essenziale" all'esercizio della professione. Adesso, comunque, il ricovero della 50enne ha inevitabilmente riaperto il dibattito sull'obbligatorietà del vaccino per alcune categorie più a rischio anche per il contatto con soggetti fragili.

Per quanto riguarda altri casi in Italia, invece, nei giorni scorsi in Brianza oltre 200 camici non immunizzati hanno rischiato la sospensione dal proprio ordine professionale e dalla struttura dove lavorano. L’Ats infatti ha inviato circa 3.600 lettere e per 950 professionisti sono in corso degli accertamenti. Mentre in Sardegna l'Azienda per la Tutela della Salute ha predisposto le prime 57 lettere per la sospensione dal servizio nei confronti di medici e sanitari non vaccinati. Se si pensa tuttavia che si sta valutando l'obbligo per tutti, considerando come la percentuale dell'80% di vaccinati si stia facendo fatica a raggiungere, sentire casi come una infermiera non vaccinata che addirittura nasconde il fatto, desta senza dubbio grande sdegno. In questo modo uscire dalla pandemia appare davvero complicatissimo.

