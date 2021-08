Scuola, la fondazione Gimbe boccia il piano del governo: "Non adeguato a rischi variante delta"

26 agosto 2021 a

a

a

Scuola, la fondazione Gimbe boccia il piano di rientro in classe del governo. "Se l'esecutivo si è impegnato a riaprire le scuole in presenza al 100 per cento, le misure approvate con il Dl 111 del 2021 non contengono rilevanti cambiamenti, a fronte di una variante del virus molto più contagiosa. Le numerose criticità che lo scorso anno scolastico hanno ostacolato, se non reso impossibile, lo svolgimento delle lezioni in presenza non sono state finora affrontate in modo risolutivo". Tra i rischi aggiuntivi c'è peraltro la presenza della "variante delta, molto più aggressiva di quelle passate"

Bianchi: "Pronti per il rientro a scuola. I presidi controlleranno il green pass ma no obbligo vaccinale"

Questa l'analisi contenuta nell’ultimo report della Fondazone sul monitoraggio nella settimana 18-24 agosto che sottolinea come il piano del governo sulla scuola "non convince". "Non esiste alcuna rendicontazione pubblica su come siano stati impiegati i 150 milioni del decreto Sostegni (idonea areazione e ventilazione dei locali, distanziamento fisico); mentre i 350 milioni del Decreto Sostegni bis destinati a varie misure tra cui dispositivi di protezione individuale e riprogettazione spazi ad oggi sono stati ripartiti tra le scuole solo sulla carta. Sul fronte trasporti, al di là di generiche indicazioni sullo scaglionamento degli orari di ingresso, spunta solo la figura del mobility manager per predisporre gli spostamenti casa-scuola-casa di personale scolastico e alunni", sottolinea il report.

Nuovo vax day per convincere 30 mila studenti. L'appello dei medici ai genitori

"Non è previsto lo screening periodico e sistematico di studenti e personale scolastico. Unica novità è l’obbligo del Green pass per il personale scolastico, non esteso agli studenti over 12 per i quali si punta, con un rischio poco ragionato, esclusivamente sulla copertura vaccinale", conclude la Fondazione. Si evidenzia inoltre come i "nuovi casi sono stabili da tre settimane, ma continuano a salire i ricoveri tra i non vaccinati" e come ci siano ancora "3,5 milioni di over 50 non vaccinati".

Il bollettino di oggi: calano terapie intensive e ricoveri, ma altri 59 morti e contagi alti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.