Afghanistan, alto rischio terrorismo. Nel Paese ci sarebbero 2000 combattenti Isis

26 agosto 2021 a

a

a

A sei giorni dalla scadenza del 31 agosto, quando l’ultimo soldato americano avrà dovuto lasciare l’ Afghanistan, il segretario di Stato Antony Blinken, in conferenza stampa, ha provato a lanciare un messaggio positivo nel mezzo della drammatica evacuazione da Kabul: "Sono rimasti solo mille americani da evacuare", ha comunicato ai giornalisti in attesa di novità e chiarimenti. Saranno anche meno di mille, gli americani che devono ancora lasciare l’ Afghanistan, ma sono quelli più importanti di tutta l’operazione. I media Usa riportano le testimonianze, lanciate via email, o per telefono, da persone che raccontano di essere arrivate a Kabul ma di non essere riuscite a raggiungere l’ingresso dell’aeroporto, nascosto dal muro umano di migliaia di afghani in cerca di un visto.

Terrore a Kabul: secondo gli 007 Usa è "imminente" un attacco kamikaze dell'Isis

I talebani hanno garantito che non ostacoleranno la partenza degli stranieri, ma non controllano i gruppi terroristi come l’Isis o quel che resta di Al Qaeda e di altri network del terrore. In Afghanistan i combattenti fedeli al Califfato sarebbero almeno duemila, le cellule qaediste, secondo l’Onu, sono presenti in almeno quindici regioni. Il network Haqqani è comparso a Kabul e uno dei suoi membri, Khalil, sul quale gli americani hanno messo una taglia da cinque milioni di dollari, è stato visto nei giorni scorsi pregare nella capitale afghana. A questi si aggiungono almeno diecimila combattenti arrivati dal Pakistan. Controllare la situazione può essere difficile in una città più piccola di Roma, ma con quasi il doppio degli abitanti. Il Pentagono teme la presenza di infiltrati tra i profughi, ma anche di persone pronte a farsi esplodere per seminare il panico. "È difficile - ammette Blinken - valutare la capacità dei talebani" di controllare la "reale possibilità di un attacco dell’Isis".

Biden avverte gli alleati europei: "Truppe Usa via da Kabul? Deadline resta il 31 agosto"

E aggiunge: "Stiamo operando in un ambiente ostile, stiamo prendendo ogni precauzione ma questo è molto rischioso. Come ha detto il presidente, siamo sulla buona strada per completare la missione entro il 31 agosto, se i talebani continueranno a collaborare e a non ostacolare i nostri sforzi". Il tono prudente e il volto preoccupato mostrati da Blinken, così in contrasto con l’ottimismo delle sue parole e l’atteggiamento sicuro di due settimane fa, confermano la paura che tutti, a Washington, continuano a nutrire: il rischio di attentati, la presa di ostaggi americani che trasformerebbe la ritirata da Kabul non più in una riedizione di quella da Saigon del ’75 ma nel dramma degli ostaggi di Teheran del ’79, che costò il secondo mandato a un altro democratico, il presidente Jimmy Carter.

Zabihullah "vuò fà 'o moderato", ma Talebano rimane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.