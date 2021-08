Covid, il bollettino di oggi mercoledì 25 agosto: in Italia 7.548 nuovi casi e 59 morti. Positività al 3,1%

25 agosto 2021 a

Il bollettino di oggi, mercoledì 25 agosto 2021, evidenzia 7.548 nuovi casi di contagio da Covid (ieri 6.076 ) e altri 59 morti (ieri 60). I posti occupati in terapia intensiva sono 499 (-5) mentre i ricoveri ordinari sono 4.023 (-13). Il tasso di positività, a fronte di 244.420 tamponi effettuati, si attesta al 3,1% (ieri 2,3%). I guariti sono 7.081. Oggi dunque si registra, nel saldo fra nuovi casi e guariti, un incremento di 399 unità. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 131.202.

In Umbria ricoveri stabili ma terapie intensive vicine alla soglia da zona gialla

E intanto, mentre si avvicina inesorabile il rientro a scuola, aleggiano ancora polemiche sull'obbligatorietà della certificazione verde per alcune fasce di lavoratori: "Per il rientro a scuola in sicurezza non vedo altra soluzione che il Green pass, sia per i docenti che per il personale scolastico. Stiamo assistendo alla dimostrazione che i vaccini funzionano e ci aiutano contro il Covid, basta guardare quello che sta accadendo in Sicilia, una delle Regioni con il tasso di vaccinazioni più basso, con una recrudescenza dei casi" sottolinea Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. "Se pensiamo che per mangiare in un ristorante occorre il Green pass non vedo perché chi entra in una scuola non debba averlo" conclude.

Bassetti: "Il governo decida sull'obbligo vaccinale entro agosto, soprattutto per chi lavora al pubblico"

A seguire l'elenco dei casi Regione per Regione (suddivisi in casi totali da inizio pandemia, casi attuali ed incremento giornaliero):

Lombardia: 866.485 (11.989) (605)

Veneto: 451.111 (12.537) (847)

Campania: 442.853 (9.009) (569)

Emilia-Romagna: 408.320 (14.887) (412)

Lazio: 372.124 (16.501) (442)

Piemonte: 371.162 (3.459) (262)

Sicilia: 268.573 (25.506) (1.409)

Toscana: 267.976 (11.832) (654)

Puglia: 262.141 (4.550) (327)

Friuli Venezia Giulia: 110.231 (1.076) (222)

Marche: 109.494 (3.172) (259)

Liguria: 108.999 (2.029) (212)

Abruzzo: 78.544 (2.230) (120)

Calabria: 76.132 (4.328) (349)

P.A. Bolzano: 74.767 (722) (81)

Sardegna: 70.340 (7.932) (487)

Umbria: 61.110 (1.834) (129)

P.A. Trento: 47.278 (471) (46)

Basilicata: 28.599 (1.337) (84)

Molise: 14.160 (185) (21)

Valle d'Aosta: 11.997 (138) (11)

