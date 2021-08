Obbligo vaccinale, Bassetti: "Governo decida entro fine agosto, il tempo è scaduto"

25 agosto 2021 a

Obbligo vaccinale, il virologo Matteo Bassetti incalza il governo. "Sull’obbligo vaccinale si deve ascoltare la scienza perché non c’è più tempo e io auspicherei una decisione entro la fine di agosto. Almeno che il Governo dica sì o no su alcune situazioni particolari ad esempio per chi è a contatto con il pubblico".

Così il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ritorna sulla questione dell’ampliamento dell’obbligo vaccinale. "Sono stato il primo a dire che bisognava portare il Green pass a 12 mesi, quindi l’ipotesi di un prolungamento della scadenza mi pare una scelta corretta. Ovviamente questo solo per chi è vaccinato con due dosi, assolutamente no invece per chi è guarito e non si è ancora immunizzato o ha deciso di non fare il vaccino. Per quest’ultimi, dopo la verifica degli anticorpi, la durata del Green pass potrebbe rimanere di 9 mesi" aggiunge Bassetti commentando la probabile scelta del Governo di prolungare la durata del certificato vaccinale da 9 a 12 mesi.

