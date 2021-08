Torino, crolla palazzina: 3 persone estratte dalle macerie, si cerca una bambina - VIDEO

24 agosto 2021 a

Poco prima delle 9 di stamattina si è verificato il crollo di una palazzina di due piani in strada Bramafame a Torino. Soccorsi ancora in atto da parte di personale delle volanti e dei vigili del fuoco e accertamenti in corso sulle cause del crollo. Secondo alcuni testimoni, si sarebbe sentita un'esplosione prima che la palazzina rovinasse su se stessa. Stando alle prime informazioni, sotto le macerie ci sarebbero state tre persone dopo l’esplosione della palazzina di Torino: una è stata già ricoverata presso l’ospedale San Giovanni Bosco, mentre da poco è stata estratta una donna viva dalle macerie. Ma le operazioni di soccorso, in continuo sviluppo, avrebbero individuato altre due persone da salvare. Risulta infatti ancora dispersa la terza occupante dell’alloggio crollato al secondo piano del cascinale di via Bramafame 42. Si tratterebbe di una bambina: a denunciarne la presenza, l’uomo subito estratto dalle macerie, che è stato poi ricoverato. Potrebbe anche esserci una quarta persona che si trovava nell’edificio al momento dello scoppio. A generare l’esplosione, sempre secondo i primissimi riscontri, sarebbe stato un guasto alla caldaia dell’acqua calda. Squadre usar (urban search and rescue) e cinofili al lavoro. Il nucleo Nbcr controlla possibili fughe di gas.

#Torino crollo palazzina, donna estratta in vita da sotto le macerie. Prosegue il soccorso delle squadre #usar dei #vigilidelfuoco [#24agosto 10:15] pic.twitter.com/ci9GfKnHtv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2021

#Torino crollo palazzina: #vigilidelfuoco al lavoro anche con squadre #usar, individuate due persone in vita sotto le macerie, si cerca un terzo disperso. Due persone affidate subito dopo il crollo al personale sanitario [#24agosto 10:00] pic.twitter.com/A5dPs79d5W — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2021

#Torino #24agosto 8:55, crollo parziale di una palazzina di due piani in strada del Bramafame: una persona estratta dai #vigilidelfuoco, squadre al lavoro per la ricerca di altri possibili dispersi [#24agosto 9:30] pic.twitter.com/GqLs3KczBO — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2021

Notizia in aggiornamento

